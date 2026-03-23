Alfonso García, experto en tráfico: "Llegarán nuevos impuestos a coches eléctricos con tasas por kilómetro para financiar el mantenimiento de las carreteras"

En el programa 'Poniendo las Calles' de COPE, presentado por Carlos Moreno 'El Pulpo', el experto en motor Alfonso García, conocido como 'Motorman', ha analizado el futuro de la fiscalidad para los vehículos eléctricos. Ante la creciente preocupación de los propietarios de estos coches, García ha aclarado que los privilegios actuales, como las exenciones de pago, tienen los días contados debido a la necesidad de los gobiernos de encontrar nuevas fuentes de financiación.

El experto ha explicado que el aumento en la venta de vehículos eléctricos en España y Europa, aunque todavía moderado, está provocando un descenso en la recaudación de impuestos clave como el de hidrocarburos. A esto se suman las bonificaciones por compra, uso o aparcamiento que afectan a la recaudación de tributos como el que pagan los automovilistas españoles cada año en impuestos de circulación, lo que ha llevado a las administraciones a buscar alternativas.

Pago por uso: el nuevo modelo de financiación

Llegarán nuevos impuestos a coches eléctricos con tasas por kilómetro para financiar el mantenimiento de las carreteras"

EFE Un vehículo eléctrico se carga en un Shell Mobility Hub.

Alfonso García ha sido contundente al afirmar que "llegarán nuevos impuestos a coches eléctricos con tasas por kilómetro para financiar el mantenimiento de las carreteras". El Gobierno español ya está estudiando la implantación de un pago por uso para todos los vehículos, que se estima en 3 céntimos de euro por kilómetro recorrido. Esta medida afectaría tanto a coches de combustión como a los eléctricos, eliminando una de sus principales ventajas actuales.

Europa y EEUU se suman al cambio

España no es el único país que avanza en esta dirección. Noruega, pionero en la adopción del coche eléctrico, fue el primero en plantear la eliminación de los incentivos fiscales, que le suponen al país una pérdida de 5.100 millones de euros anuales. Por su parte, Reino Unido ha anunciado que en 2028 retirará las exenciones y que cada conductor pagará cerca de 300 euros al año por circular para paliar las pérdidas en los impuestos de diésel y gasolina, una medida que evidencia que aunque los coches españoles duran ya hasta 20 años, la antigüedad del parque móvil es un debate vigente.

Al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos, también se preparan para un sistema similar. Con el objetivo de financiar el mantenimiento de las carreteras, se estima que los conductores de vehículos eléctricos podrían llegar a pagar unos 250 dólares anuales.

EFE Un centro de movilidad Shell para la carga de vehículos eléctricos.

El debate sobre la combustión para 2035

Finalmente, en el programa se ha recordado el debate que sigue abierto en Bruselas, donde los ministros de Medio Ambiente de la Unión Europea vuelven a enfrentarse sobre la prohibición de la venta de coches de combustión a partir de 2035. Esta incertidumbre se suma al nuevo panorama fiscal, en un contexto donde los coches de más de 10 años multiplican por 2 el riesgo en caso de siniestro, lo que subraya la importancia de la seguridad y la renovación del parque automovilístico.