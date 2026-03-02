Guillermo Magaz, ingeniero y experto en ITV: "Los coches con más de 10 años multiplican por 2 el riesgo de que, en caso de un siniestro, alguien fallezca"

En la sección 'Economía de bolsillo' del programa 'Herrera en COPE', la periodista Pilar García de la Granja ha analizado junto a Jorge Bustos una realidad preocupante: el envejecimiento del parque automovilístico español. Con una flota de aproximadamente 32 millones de vehículos, la edad media supera ya los 14 años, una cifra que ha escalado desde los 9 años registrados en 2010 y que sitúa a España lejos de la media de países como Alemania o Francia.

Escúchalo en podcast Por qué en España los coches cada vez son más viejas | Economía de Bolsillo Economía de bolsillo con Pilar García de la Granja Escuchar

Más viejos, más peligrosos

Este envejecimiento tiene una consecuencia directa en la seguridad vial. Pilar García de la Granja ha expuesto la advertencia de Guillermo Magaz, director gerente de la Asociación Española de Entidades Colaboradoras de la Administración en la Inspección Técnica de Vehículos (AECA-ITV). Según Magaz, los vehículos con más de 10 años de antigüedad "multiplican por dos el riesgo de que haya fallecidos en un siniestro", debido a que carecen de los sistemas de seguridad y frenado más modernos.

El precio, un factor decisivo

La razón principal por la que los conductores no renuevan su coche es el precio. Un vehículo nuevo cuesta un 45% más que en 2019, convirtiéndose en un "artículo de superlujo", como ha señalado García de la Granja. Esta situación ha provocado una caída drástica en las ventas, que no alcanzan el millón de unidades anuales, frente a los 1,25 millones de 2019.

Europa Press Guillermo Magaz, experto en ITV

El analista económico Marc Vidal, en la sección 'Salida de emergencia' con Carlos Herrera, coincide en el diagnóstico y sentencia: "el ciudadano no renueva porque no puede". Vidal subraya que mientras un coche básico ha pasado de 14.000 euros en 2010 a más de 22.000 euros en la actualidad, "el salario mediano no ha crecido en términos reales". Para el analista, esta es la verdadera medida de la salud económica del país.

Vidal ha utilizado esta afirmación, "El coche es un termómetro de la clase media", para criticar el discurso económico del Gobierno. Sostiene que el crecimiento del PIB se basa en factores como el gasto público o el turismo masivo, pero no se refleja en la "economía doméstica, que no para de contraerse". El hecho de que casi un tercio de los coches en España tenga más de 20 años evidencia, según él, un "modelo productivo ineficiente" que el Ejecutivo "insiste en maquillar continuamente".

Mantener un discurso triunfalista en lo económico, mientras que casi 1 de cada 3 vehículos de este país tiene más de 20 años, es un insulto a la inteligencia" Marc Vidal Inversor

Incertidumbre y el mercado de segunda mano

Al factor económico se suma un segundo problema: la confusión de los conductores. Según explicó Pilar García de la Granja, los compradores "no saben qué tipo de coche comprar", si híbrido, eléctrico o de combustión, en parte por los vaivenes de la Unión Europea respecto a la prohibición de los motores térmicos.

Ante este panorama, el mercado de segunda mano se convierte en la única opción viable para muchas familias. Sin embargo, la compra implica obligaciones fiscales como el IVA del 21% si el vendedor es un profesional, o el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) si es un particular. Este impuesto varía por comunidad autónoma, desde el 4% en Madrid hasta el 8% en regiones como Galicia para los vehículos de mayor potencia.