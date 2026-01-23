"No sube el petróleo, pero sube la gasolina porque desde el día 1 de enero en este país subieron los impuestos y la mitad del litro de gasolina son impuestos"

Los carburantes vuelven a subir de precio en España. Tras una racha bajista de más de dos meses que había situado los precios a niveles previos a la guerra de Ucrania, tanto la gasolina como el diésel se han encarecido por primera vez en lo que va de año. Esta situación, analizada en el programa 'La Linterna' de COPE por el presentador Ángel Expósito y la experta económica Pilar García de la Granja, presenta una particularidad: el alza no se corresponde con una subida en el precio del petróleo.

La explicación a este fenómeno, según ha detallado la directora de Mediodía COPE, Pilar García de la Granja, reside en la política fiscal del Gobierno. "Desde el día 1 de enero, en este país todo sube menos tu salario, y por supuesto han subido los impuestos", ha señalado. La experta ha recordado que aproximadamente la mitad del precio de un litro de gasolina corresponde a impuestos, por lo que la decisión gubernamental de aumentar la carga fiscal se traslada directamente al consumidor final.

Un sistema de pensiones insostenible

La situación económica también ha puesto el foco sobre el sistema de pensiones. La OCDE ha urgido a España a acometer una reforma, una advertencia que coincide con la publicación de un informe de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA) que revela que el agujero del sistema es considerablemente mayor de lo que admite el Gobierno.

Alamy Stock Photo Una pareja de jubilados pasea por la Rambla de Barcelona

Según los cálculos de FEDEA, la Seguridad Social experimentó en 2023 un déficit real de casi 70.000 millones de euros, una cifra que contrasta con los 8.000 millones oficiales. Esta diferencia se explica porque el Estado transfiere dinero de otras partidas para maquillar las cuentas, lo que FEDEA califica como "hacerse trampas al solitario". La realidad, según la fundación, es que el déficit ha aumentado casi un 6% y el sistema demuestra que las cotizaciones de los trabajadores no alcanzan para pagar las pensiones.

Pilar García de la Granja ha calificado la reforma de las pensiones del exministro Escrivá como un factor que "ha hundido más los salarios". Ha criticado duramente la indexación universal de las pensiones al IPC, calificando de "locura" la subida ligada a la inflación en un sistema que considera "quebrado". La economista sostiene que "ni las pensiones en estos momentos se corresponden con lo que se ha pagado para cobrarlas".

Alamy Stock Photo Una pareja de ancianos pasea por Sevilla

García de la Granja también ha cuestionado la coherencia de las cifras del Ejecutivo, que presume de datos de empleo récord mientras el sistema de pensiones acumula un déficit millonario. "¿No es posible tener un déficit de 70.000 millones de euros con récord, según este gobierno, de empleo, y con estas milongas que te cuentan?", ha preguntado retóricamente.

Autónomos: la exención del IVA en espera

El tercer foco de tensión económica se centra en los trabajadores autónomos. Según cifras de la asociación ATA, este colectivo podría ahorrar 500 millones de euros al año si España aplicara la exención del IVA a través del régimen franquiciado que exige Europa. La implementación de este sistema supondría un ahorro significativo para miles de profesionales, pero el Gobierno se niega a adoptarlo.

Esta negativa ha provocado que la Comisión Europea haya abierto un procedimiento de sanción contra España. La no aplicación del régimen franquiciado del IVA mantiene a los autónomos españoles en una situación de desventaja competitiva respecto a sus homólogos europeos y aumenta la presión fiscal sobre el colectivo.