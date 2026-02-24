Después de 46 años, el Gobierno libera de peaje para coches un tramo de la autopista AP-68, la vasco-aragonesa: casi 50 kilómetros que transcurren por Navarra

El próximo mes de noviembre, una de las principales arterias viales del norte de España, la autopista vasco-aragonesa AP-68, verá un cambio histórico después de 46 años. El Gobierno ha decidido liberar de peaje uno de sus tramos, una medida que ha sido analizada en el programa 'Poniendo las Calles' de COPE, donde Carlos Moreno 'El Pulpo' y el experto en motor, Alfonso García 'Motorman', han desgranado los detalles de esta gratuidad selectiva.

Gratuidad selectiva: coches sí, camiones no

La controversia surge en el tramo de casi 50 kilómetros que transcurre por Navarra. A partir de noviembre, los coches, motos y furgonetas no pagarán peaje en esta sección. Sin embargo, los vehículos pesados, como los camiones, sí continuarán pagando, lo que genera la pregunta que muchos transportistas se hacen: "¿por qué unos sí y otros no?".

Va a ser gratuito para los coches, pero para los camiones no"

Alamy Stock Photo Señales de pórtico de la autopista AP-68

La razón de esta diferencia radica en la titularidad de la vía. Como el Estado no es el titular de los tramos que discurren por el País Vasco y Navarra, estas comunidades autónomas se reservan el derecho a seguir cobrando. Esta situación ha generado un debate sobre la unificación de criterios en la red de carreteras nacional, un tema recurrente en la gestión de infraestructuras en España.

En cuanto a los tramos del País Vasco, la situación no cambia y seguirán cobrando peaje. Por lo tanto, la gratuidad total en la autopista AP-68, que une Bilbao y Zaragoza, solo se aplicará en los tramos que atraviesan La Rioja y Aragón, donde será gratis para todos los vehículos sin distinción.

Otras novedades en las carreteras

Además de los cambios en la AP-68, 'Motorman' también adelantó en COPE otra buena noticia para los conductores: este año, la variante de la autopista AP-7 a su paso por Alicante será gratuita de forma permanente, eliminando otro punto de pago en la red vial.

Europa Press Vista de la autopista AP-7 de la Costa del Sol

El estado de las carreteras a debate

El debate sobre los peajes se enmarca en una preocupación mayor por el estado actual de las carreteras. Desde 'Poniendo las Calles', se ha hecho un llamamiento a los oyentes para que denuncien los baches. A pesar de que el Ministerio de Transportes ha anunciado una inversión de 900 millones de euros para carreteras más sostenibles, se insiste en la prioridad de la seguridad de los conductores, quienes pueden reclamar los daños causados por el mal estado de las vías.