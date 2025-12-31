La autopista (AP-68) Bilbao-Zaragoza sube el peaje desde el 1 de enero: Será gratuita en 2026… pero no en todo su recorrido

A partir del 1 de enero de 2026, los conductores que circulan por la AP-68, la autopista que conecta Bilbao, Logroño y Zaragoza, pagarán un 3,64 % más en el peaje. Así lo ha confirmado el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, que ha aprobado la actualización de las tarifas en todas las autopistas estatales bajo concesión administrativa.

La medida llega justo en el año en que finaliza la concesión de la AP-68, prevista para noviembre de 2026, cuando la vía quedará libre de peaje tras 46 años. Sin embargo, la alegría será parcial, las diputaciones de Álava y Vizcaya ya han anunciado que mantendrán el cobro con su propio sistema una vez reciban las competencias, a partir del 10 de diciembre de 2026.

En cambio, los tramos que discurren por La Rioja y Aragón sí serán gratuitos, lo que supondrá un importante ahorro para los usuarios. Hoy, recorrer los 295 kilómetros entre Bilbao y Zaragoza cuesta casi 39 euros para turismos y más de 80 euros para vehículos pesados.

Transportes ha detallado que, sin la subvención estatal de 15 millones de euros prevista para 2026, la subida habría sido mayor, alcanzando el 4,8 % en la AP-68 y hasta el 5,86 % en otras autopistas.

A pesar de esta liberalización parcial, España mantiene 12 autopistas de peaje gestionadas por el Ministerio y 9 más a través de la sociedad estatal SEIT, sumando más de 1.500 kilómetros de pago. El debate sobre el futuro de los peajes sigue abierto, especialmente en el norte del país, donde comunidades como Navarra aún no han definido si implantarán su propio sistema.