Pedro Martín explica si el Osasuna-Real Madrid podría repetirse "por incumplir con el protocolo VAR": "Dos minutos"

La polémica arbitral del último Osasuna-Real Madrid de LaLiga sigue generando debate. Según ha informado el periodista Pedro Martín en 'Tiempo de Juego', "el partido de Pamplona se reanudó sin haber completado la revisión del gol, y eso es faltar al protocolo VAR". Esta situación anómala ha sido reconocida por el propio Comité Técnico de Árbitros (CTA).

La justificación del Comité Técnico

El Comité Técnico de Árbitros ha justificado la decisión recordando una acción similar ocurrida meses atrás en un Sevilla-Real Madrid. En aquel encuentro, el juego también se reanudó tras una entrada de Isaac Romero que posteriormente acabó en expulsión, pero con una diferencia clave respecto a lo sucedido en El Sadar.

La clave del caso reside en que, en Sevilla, el árbitro no dio su consentimiento para que el juego se reanudara. Sin embargo, en el partido de Pamplona, el colegiado Munuera Montero sí autorizó la continuación del encuentro, lo que anula la capacidad del VAR para intervenir en la jugada, salvo en casos de expulsión por conducta violenta.

Aunque esta irregularidad ha supuesto la repetición de partidos en otras ligas europeas como en Bélgica o Francia, en esta ocasión no tendrá consecuencias. El Real Madrid no tiene intención de recurrir la jugada, especialmente cuando solo restaban dos minutos para la conclusión de un partido que ya estaba decidido.