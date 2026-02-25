Julia Navarro, escritora, sobre el 23-F: "Pensé que era el último día, no solamente de mi vida, sino de esa incipiente democracia que se estaba construyendo"

El ex teniente coronel de la Guardia Civil, Antonio Tejero, figura central del intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, ha fallecido a los 93 años. Su muerte coincide con el 45 aniversario del asalto al Congreso y con la desclasificación por parte del Gobierno de documentos clave sobre la intentona golpista. Tejero, que fue condenado a 30 años de cárcel y expulsado del cuerpo, cumplió la mitad de su pena y obtuvo la libertad condicional en 1996.

Una de las periodistas que se encontraba en la tribuna de prensa del Congreso aquel día era una joven Julia Navarro, quien cubría la sesión para el diario Pueblo. La hoy escritora de éxito ha recordado los acontecimientos en el programa 'La Linterna' de COPE, junto a Ángel Expósito, ofreciendo un testimonio directo de las horas de incertidumbre y temor que se vivieron en el hemiciclo.

El recuerdo de una testigo directa

Navarro confiesa que la escena sigue provocándole una "absoluta conmoción" y que le cuesta ver las imágenes. "Pasé mucho miedo, pensé que era el último día, no solamente de mi vida, sino de esa incipiente democracia que se estaba construyendo", ha afirmado la escritora. Además del miedo, ha relatado sentir una "enorme sensación de vergüenza" por lo que estaba sucediendo en España.

Pensé que era el último día, no solamente de mi vida, sino de esa incipiente democracia que se estaba construyendo"

Durante la entrevista, ha recordado la confusión inicial cuando entraron los guardias civiles armados y cómo el periodista Miguel Ángel Aguilar fue quien identificó al líder del asalto: "Es Tejero". Julia Navarro, junto a Jordi García Candado, fue una de las últimas periodistas en abandonar el Congreso, tras intentar sin éxito que los golpistas les permitieran quedarse para informar.

Europa Press (Foto de ARCHIVO)23 DE FEBRERO DE 1981 - MADRID, ESPAÑA: Interior del Congreso de los Diputados durante el intento de Golpe de Estado. El Teniente Coronel Tejero, pistola en mano, accede al hemiciclo e interrumpe la primera toma de posesión como presidente del gobierno de Leopoldo Calvo-Sotelo. En la imagen se puede observar a Manuel Gutiérrez Mellado, capitán general del ejército de tierra español y político, poco después de forcejear con los efectivos de la Guardia Civil que acompañan al Teniente Coronel de la Guardia Civil, Antonio Tejero, en la toma del Congreso de los Diputados.Europa Press / Europa Press23/2/1981

El papel de la Casa Real

La muerte de Tejero coincide con la publicación de más de mil páginas de documentos desclasificados del 23-F. Estos informes, notas y comunicaciones internas confirman el contacto directo entre Antonio Tejero y la Casa Real durante las horas clave. Sin embargo, revelan que las indicaciones desde Zarzuela siempre hicieron hincapié en "defender el orden constitucional y en la necesidad de frenar cualquier intento de ruptura", desvelando que el mayor fallo de los golpistas fue dejar al Borbón libre.

Sobre este punto, Navarro ha celebrado la desclasificación de los papeles porque, a su juicio, despejan cualquier tipo de especulación. "Ya no habrá dudas sobre el papel del rey, del rey don Juan Carlos. Durante todos estos años, ha habido personas interesadas en sembrar esa duda", ha señalado, añadiendo que el monarca era uno de los objetivos de los golpistas.

Ha quedado claro cuál fue el papel del rey Juan Carlos, que estaba entre las primeras víctimas del golpe"

Archivo Europa Press / Europa Press / ContactoPhoto (Foto de ARCHIVO)MADRID - 25 DE FEBRERO DE 1981: Audiencia del Rey Juan Carlos I en el Palacio de la Zarzuela para analizar las consecuencias del frustrado golpe de Estado. Foto del Rey con los políticos: Santiago Carrillo (PCE), Agustín Rodríguez Sahagún (UCD), Adolfo Suárez (UCD), el Rey Juan Carlos I; Felipe González (PSOE); y Manuel Fraga Iribarne (AP)

Los documentos también recogen una tensa conversación del rey emérito con el general Alfonso Armada, otra figura clave del golpe, en la que le desautoriza. Además, detallan las llamadas que realizó a las capitanías generales para asegurar la lealtad del Ejército y frenar la expansión de la sublevación, que culminarían con su histórico comunicado televisado esa misma noche, una vez que los archivos del 23-F cuentan la reacción de la mujer de Tejero al fracaso del golpe.

18 horas de tensión y una vida discreta

Durante casi 18 horas, Tejero mantuvo secuestrados en el Congreso al Gobierno y a los diputados a punta de pistola, a la espera de que la División Acorazada Brunete tomara los puntos clave de Madrid. Los primeros minutos del 23-F muestran el vídeo del asalto, con los característicos disparos al techo del hemiciclo.

Tras salir de prisión, Antonio Tejero pasó largas temporadas en un apartamento de Torre del Mar (Málaga), donde no era extraño verle pasear o acudir a misa los domingos. Su última aparición pública conocida fue en 2019, cuando acudió al cementerio de Mingorrubio durante la reinhumación de los restos de Francisco Franco.