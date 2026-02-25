Julia Navarro, escritora, sobre el 23-F: "Pensé que era el último día, no solamente de mi vida, sino de esa incipiente democracia que se estaba construyendo"
La autora, testigo directo del asalto al Congreso, rememora en 'La Linterna' el miedo vivido aquel día, coincidiendo con la muerte del teniente coronel golpista
Publicado el
3 min lectura11:44 min escucha
El ex teniente coronel de la Guardia Civil, Antonio Tejero, figura central del intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, ha fallecido a los 93 años. Su muerte coincide con el 45 aniversario del asalto al Congreso y con la desclasificación por parte del Gobierno de documentos clave sobre la intentona golpista. Tejero, que fue condenado a 30 años de cárcel y expulsado del cuerpo, cumplió la mitad de su pena y obtuvo la libertad condicional en 1996.
Escucha el tema del día
Una de las periodistas que se encontraba en la tribuna de prensa del Congreso aquel día era una joven Julia Navarro, quien cubría la sesión para el diario Pueblo. La hoy escritora de éxito ha recordado los acontecimientos en el programa 'La Linterna' de COPE, junto a Ángel Expósito, ofreciendo un testimonio directo de las horas de incertidumbre y temor que se vivieron en el hemiciclo.
El recuerdo de una testigo directa
Navarro confiesa que la escena sigue provocándole una "absoluta conmoción" y que le cuesta ver las imágenes. "Pasé mucho miedo, pensé que era el último día, no solamente de mi vida, sino de esa incipiente democracia que se estaba construyendo", ha afirmado la escritora. Además del miedo, ha relatado sentir una "enorme sensación de vergüenza" por lo que estaba sucediendo en España.
Pensé que era el último día, no solamente de mi vida, sino de esa incipiente democracia que se estaba construyendo"
Durante la entrevista, ha recordado la confusión inicial cuando entraron los guardias civiles armados y cómo el periodista Miguel Ángel Aguilar fue quien identificó al líder del asalto: "Es Tejero". Julia Navarro, junto a Jordi García Candado, fue una de las últimas periodistas en abandonar el Congreso, tras intentar sin éxito que los golpistas les permitieran quedarse para informar.
El papel de la Casa Real
La muerte de Tejero coincide con la publicación de más de mil páginas de documentos desclasificados del 23-F. Estos informes, notas y comunicaciones internas confirman el contacto directo entre Antonio Tejero y la Casa Real durante las horas clave. Sin embargo, revelan que las indicaciones desde Zarzuela siempre hicieron hincapié en "defender el orden constitucional y en la necesidad de frenar cualquier intento de ruptura", desvelando que el mayor fallo de los golpistas fue dejar al Borbón libre.
Sobre este punto, Navarro ha celebrado la desclasificación de los papeles porque, a su juicio, despejan cualquier tipo de especulación. "Ya no habrá dudas sobre el papel del rey, del rey don Juan Carlos. Durante todos estos años, ha habido personas interesadas en sembrar esa duda", ha señalado, añadiendo que el monarca era uno de los objetivos de los golpistas.
Ha quedado claro cuál fue el papel del rey Juan Carlos, que estaba entre las primeras víctimas del golpe"
Los documentos también recogen una tensa conversación del rey emérito con el general Alfonso Armada, otra figura clave del golpe, en la que le desautoriza. Además, detallan las llamadas que realizó a las capitanías generales para asegurar la lealtad del Ejército y frenar la expansión de la sublevación, que culminarían con su histórico comunicado televisado esa misma noche, una vez que los archivos del 23-F cuentan la reacción de la mujer de Tejero al fracaso del golpe.
18 horas de tensión y una vida discreta
Durante casi 18 horas, Tejero mantuvo secuestrados en el Congreso al Gobierno y a los diputados a punta de pistola, a la espera de que la División Acorazada Brunete tomara los puntos clave de Madrid. Los primeros minutos del 23-F muestran el vídeo del asalto, con los característicos disparos al techo del hemiciclo.
Tras salir de prisión, Antonio Tejero pasó largas temporadas en un apartamento de Torre del Mar (Málaga), donde no era extraño verle pasear o acudir a misa los domingos. Su última aparición pública conocida fue en 2019, cuando acudió al cementerio de Mingorrubio durante la reinhumación de los restos de Francisco Franco.
Este contenido ha sido creado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.