Alejandro, camionero: "Hoy he hecho 600 kilómetros y mi perrita viene conmigo, cuando voy conduciendo, va echada en el asiento de al lado"

Alejandro es camionero y uno de los 'ponedores de calles' que cada noche sigue el programa 'Poniendo las Calles' de COPE, con Carlos Moreno 'El Pulpo'. En una de sus rutas, ha compartido su historia tras detenerse en un área de servicio de Barcelona para atender la llamada. "He hecho unos 600 kilómetros y algo", ha explicado al inicio de la conversación, justo en una pausa antes de llegar a su destino para descargar la mercancía.

Una compañera de viaje muy especial

Pero Alejandro no viaja solo. Su compañera más fiel es Linda, una perra que adoptó en Sevilla hace ya ocho años. "La adopté, sevillana que es. Viene de Sevilla", ha contado. Se enteró de su existencia a través de las redes sociales cuando buscaba adoptar a otro perro y, desde entonces, son inseparables. "Desde pequeñita la tengo, y tiene ya 8 años", afirma con cariño.

La presencia de Linda en la cabina del camión es una estampa habitual. "Cuando voy conduciendo, va echada en el asiento de al lado", relata Alejandro. La perra tiene sus propias rutinas y señales. "Lo único, cuando oye que echo el freno de mano, ya se levanta como diciendo 'que paramos, que paramos' y bajamos", explica sobre el comportamiento del animal, que asocia el sonido con un merecido descanso.

La perrita de Alejandro

La vida en la carretera

El trabajo de Alejandro consiste en transportar paquetería industrial de gran volumen. "Llevo desde motos hasta ruedas de tractor, neumáticos de camión o alcantarillas", describe. Se trata de un oficio donde hay que aprovechar al máximo el tiempo, por lo que su rutina está perfectamente organizada para cumplir con las entregas.

Su jornada laboral implica vivir con los horarios cambiados. Al llegar a destino, suelta el tráiler y coge su coche para ir a casa. Lo primero, siempre, es sacar a Linda. "Llego, saco a mi perrita Linda que haga sus cosas y ya luego desayunamos los dos y a la cama", una rutina que invierte los horarios habituales, una realidad para muchos profesionales del volante en España.

Una conexión inquebrantable

El vínculo entre ambos es tan fuerte que Alejandro cree que Linda le espera toda la noche cuando se queda en casa. "Yo creo que es que no duerme mucho, porque a veces le dejo una chuche y hasta que no llego, no se la come". Y cuando viajan juntos, la conexión es aún más palpable: "Voy conduciendo y nada más la veo que me va mirando, y digo, está como enamorada, o sea, es un amor".

La decisión de si Linda le acompaña o no en la ruta depende de ella. "Le digo: '¡Linda, vamos al camión!', y si veo que se anima, me la llevo. Si veo que se ronea, la dejo en casa", ha confesado Alejandro. Este camionero leonés, que ahora trabaja por Cataluña, escucha el programa a través de la aplicación para no perderse la cita nocturna que acompaña a miles de profesionales que recorren miles de kilómetros al mes.

Como reconocimiento a su fidelidad y a la entrañable historia, el programa ha decidido otorgarle un diploma de 'ponedor de calles', un galardón que, por primera vez, será doble. 'El Pulpo' le ha prometido a Alejandro un diploma para él y otro para Linda, que se convertirá en "la primera perra diplomada" del programa, un gesto que el camionero ha agradecido emocionado.