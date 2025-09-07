¿Quién es Carlo Acutis, 'el influencer de Dios' que se convertirá en el primer santo milenial: "La Eucaristía es mi autopista al cielo"

Este domingo, en la plaza de San Pedro, va a ocurrir algo histórico: el Papa León XIV canonizará a Carlo Acutis, el primer santo de la generación milenial. Falleció en 2006, con 15 años, a causa de una leucemia y s u vida es un ejemplo e inspiración para muchos católicos, especialmente los más jóvenes; pero ¿quién fue este joven italiano?

Carlo era un chico normal, le gustaba hacer deporte, pasar tiempo con sus amigos, le encantaban los ordenadores y las nuevas tecnologías pero hay algo por lo que mostró un especial interés desde muy pequeño, algo que le gustaba por encima de todo lo demás: la fe y la religión.

'la eucaristía es mi autopista para llegar al cielo'

Nació en Londres pero creció en Milán aunque donde más le gustaba estar era Asís, el lugar en el que junto a su familia pasaba sus vacaciones. Carlo, a los 7 años, una edad temprana, recibió la primera comunión y siempre se sintió llamado a llevar el mensaje de Jesús a todo el mundo.

Fue en ese momento, cuando Carlo empezó a descubrir algunas de las contradicciones que existen en el mundo: observó que muchos chicos recibían la primera comunión y la confirmación y que después de esto, no volvían a tener relación con la Iglesia; fue entonces cuando decidió poner sus dones en práctica y recopilar a través de una página web todos los milagros eucarísticos que se han producido en el mundo para dar a conocer que en el pan y el vino consagrados, está la presencia viva de Dios.

VaticanNews Carlo Acutis, el joven que será canonizado por el Papa León XIV

Esta exposición fue una auténtica revolución; Carlo hizo un trabajo de campo en el que investigó todos y cada uno de esos milagros eucarísticos y llegó al mundo entero: India, China, Estados Unidos, Argentina, Brasil, cientos de rincones de Europa, un trabajo que llegó a millones de personas y que se convirtió en un auténtico altavoz para la evangelización.

¿CUÁLES SON LOS DOS MILAGROS POR LOS QUE ACUTIS SE CONVERTIRÁ EN SANTO?

El Papa Francisco aprobó los milagros que tuvieron lugar después de su muerte y que harán posible que 'el influencer de Dios', se convierta en el primer santo de este siglo.

El primero, la curación de un niño brasileño que padecía una enfermedad rara en el páncreas y el segundo, fue tras interceder en la curación de una joven de Costa Rica que sufrió un fuerte accidente en bicicleta, su madre peregrinó hasta la tumba de Acutis en Asís, para pedir por la recuperación de su hija y se obró el milagro.

PIER GIORGIO FRASSATI TAMBIÉN SE CONVERTIRÁ EN SANTO JUNTO A ACUTIS

Carlo Acutis se ha convertido en un auténtico fenómeno entre los jóvenes, despertando muchas vocaciones, muchas iniciativas, incluso un musical llamado 'El paso de Carlo'.

Se espera la presencia de miles y miles de jóvenes este domingo en la plaza de San Pedro. Allí, además del de Carlo Acutis, se va a escuchar otro nombre: Pier Giorgio Frassati, a quien también se le canonizará el domingo junto a Carlo Acutis.

Aunque vivieron con un siglo de diferencia, existen muchas similitudes entre el joven italiano y Acutis. Nació en Turín en 1901 y fue un gran amante de los deportes de montaña. Aunque pertenecía a la alta sociedad turinesa, lo dejó todo para dedicarse a los más pobres, una auténtica vida de entrega.