“Él no entendía que no hubiera colas en las iglesias": la madre de Carlo Acutis, en COPE, antes de su canonización

El domingo 7 de septiembre, la Plaza de San Pedro acogerá un momento histórico: la canonización de Carlo Acutis, el primer santo milenial. Este joven italiano, fallecido en 2006 a los 15 años, ha sido conocido por su profunda devoción eucarística y por haber creado una exposición digital sobre milagros eucarísticos. El también llamado 'influencer de Dios' compartirá escenario con otro santo que falleció joven: Pier Giorgio Frassati. En vísperas de este acontecimiento, COPE charla con Antonia Salzano, madre de Carlo Acutis.

“Con naturalidad”, responde Salzano cuando se le pregunta cómo viven sus otros hijos el hecho de tener un hermano santo. “Sienten a Carlo muy próximo. Lo rezan, pero lo viven con naturalidad, porque cuando nacieron ya se conocía la historia de Carlo. Es un ejemplo viviente, un gran ejemplo a imitar, sobre todo para nosotros, para intentar hacer lo mismo: santificarnos, porque este es el fin de la vida santa, ¿no?”

"El infinito es nuestra patria, decía Carlo”

La madre recuerda con emoción algunas de las frases que Carlo solía repetir: “Decía que no tenemos que tener miedo de la muerte. La muerte es el pasaje a la verdadera vida, decía. También que tenemos que vivir cada día como si fuera el último día de nuestra vida”. Para Salzano, estas palabras resumen la visión trascendente que su hijo tenía de la existencia: “La vida es un don que Dios nos ha dado y tenemos que maximizarla para la eternidad, porque nuestro destino es la vida eterna, no es este mundo. El infinito es nuestra patria, decía Carlo”.

Eva Fernández Antonia Salzano, madre de Carlo Acutis

La relación entre madre e hijo fue especialmente estrecha. “Con Carlo yo hablaba mucho, sobre todo de fe”, recuerda. “Yo podía trabajar desde casa, mi esposo estaba siempre fuera, pero con Carlo tenía una gran relación”. Esa complicidad espiritual se fortaleció durante la creación de la exposición sobre milagros eucarísticos, que hoy se encuentra presente en miles de parroquias de todo el mundo. “La exposición de Carlo está en 18.000 parroquias. Se está extendiendo verdaderamente en todo el mundo”. Ella misma colaboró en la recopilación de imágenes para la muestra, que incluye milagros reconocidos por la Iglesia y la comunidad científica, como el de Legnica en 2013, donde una hostia consagrada se transformó en tejido cardíaco.

el VERDADERO mérito de carlo acutis, según su madre

Carlo, como comenta Antonia, se preguntaba constantemente “por qué la gente hacía cola para entrar a un concierto o a un partido de fútbol, pero no para acercarse a una Iglesia!”. Así nació la exposición, que ha tenido un éxito extraordinario en países como China, Japón, India, África y América Latina. “¡Increíble! Es una obra de Dios”, afirma Salzano.





Para ella, el ejemplo de Carlo ayuda a redescubrir “la importancia de la mediación de la Iglesia, de los sacramentos, que son signo eficaz a través del cual Dios nos da la gracia para santificarnos”. Destaca también el amor de su hijo por la Virgen María, el rezo del rosario y la lectura de la Sagrada Escritura “donde el Espíritu Santo, a través de la lectura, nos ayuda a convertirnos, a purificarnos, a transfigurarnos. Y esto Carlo lo había comprendido bien”.

Salzano subraya que su hijo era consciente de que “sin la ayuda de Dios no somos nada”. Y añade: “¿Cuál es mérito de Carlo? Abrirle la puerta a Dios”

la anécdota de antonia salzano con el papa francisco

La madre se emociona al pensar en el momento en que se pronuncie la fórmula de canonización. “Me emociono siempre cuando nos dicen que hay un milagro. Cada día recibimos noticias de que hay una curación, una conversión. Veo cómo la gracia de Dios se está extendiendo a través de Carlo. Es verdaderamente una obra de Dios”.

Incluso el Papa Francisco ha mostrado simpatía por Carlo. “Una vez me lo encontré y me dijo que soy como una predicadora protestante, pero me animaba a continuar”, recuerda entre risas. “Creo que Carlo tenía una espiritualidad muy parecida al Papa Francisco. Le gustaba la naturalidad, la sensatez. Es como el Papa, ¿no?”

El domingo, Antonia Salzano se convertirá en la madre del primer santo canonizado nacido en la generación milenial.