En el Adviento el Señor propone dejar tantas cosas que nos apegan al mundo y nos hacen olvidar el Reino de Dios. Esto caló en Santa Maravillas de Jesús que celebramos hoy. Su nacimiento se sitúa en Madrid en el año 1891. Su nombre completo era María de las Maravillas de Jesús Pidal y Chico de Guzmán. De familia muy religiosa tuvo muchas comodidades en su infancia.

Sin embargo nunca las usó porque se anhelo era abandonar las cosas del mundo para dedicarse de una manera más especial a Dios. Este sentimiento fue haciéndose mayor. Y casualmente el día de Nuestra Señor la Virgen del Pilar del año 1919 hace su opción de vida.

Para ello ingresa en el Carmelo de El Escorial. El motivo es que sentía gran devoción ternura hacia la Virgen del Carmen, Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz. Dentro de la Orden Carmelitana no se distinguió sino por su humildad y sencillez para hacer las cosas, sin llamar nada la atención.

Su corazón albergaba solamente una esperanza más, que era volver a la forma de Santa Teresa, trasladada a este siglo. Para ello hizo fundaciones. Una de ellas, la más destaca en su trayectoria fue la que hizo en el Cerro de los Ángeles, a los pies del Corazón de Jesús, Centro Espiritual de España, también centro a nivel geográfico.

Su fortaleza se vio ante los hechos que desencadenaron la persecución religiosa del siglo XX en la Península en la década de los años 30. Santa Maravillas de Jesús muere en este propio Convento de La Aldehuela en el año 1974. Fue canonizada por San Juan Pablo II en el año 2003.