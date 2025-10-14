El Vaticano prepara el juicio contra Rupnik por abusos: tres expertas en derecho canónico y dos sacerdotes decidirán su futuro

El Vaticano prepara el juicio canónico del cura esloveno Marko Rupnik, acusado de cometer abusos sexuales y psicológicas contra varias religiosas.

Tendrá lugar en Roma próximamente y contará con un tribunal especial formado por cinco jueces totalmente independientes: tres mujeres expertas en derecho canónico y dos sacerdotes sin cargos en el Vaticano. Esta composición es histórica porque es la primera vez que mujeres laicas participan como juezas en un caso tan importante. "Esto servirá para garantizar, como en todo proceso judicial, la autonomía y la independencia del tribunal", se lee en una nota.

¿quién es rupnik?

Rupnik, que en noviembre cumplirá 71 años, es un cura esloveno muy conocido por ser el autor de mosaicos presentes en las iglesias de todo el mundo y ha sido acusado por varias religiosas de abusos de poder, psicológicos y sexuales durante la década de 1990.

En octubre de 2023, el Papa Francisco ordenó reabrir el caso de este cura, tras las críticas por la gestión de este asunto por parte del Vaticano, y ahora el proceso seguirá en el pontificado de su sucesor, León XIV.

GEMMA CAMPS. MANRESA| JUAN PLAZA Marko Rupnik

las sanciones a rupnik

En junio de 2023 Rupnik también fue expulsado de la Compañía de Jesús, los jesuitas, debido a "su obstinada negativa a observar el voto de obediencia", y algunos de los mosaicos que realizó han sido cubiertos, como los del santuario francés de Lourdes.

En un primer momento, antes de expulsarle, los jesuitas admitieron que Rupnik había sido sancionado con algunas restricciones, como la prohibición de confesar o de ejercer acompañamiento espiritual.

Después, fue excomulgado por la Doctrina de la Fe en mayo de 2020 por delitos contra el sexto mandamiento, pero poco después, con un acto extraordinario, se levantó la excomunión sin dar explicaciones.