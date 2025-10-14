La importancia de de proteger y cuidar a quienes dedican su vida a los demás:“Contigo en cada paso”

Un encuentro que pretende fortalecer los lazos de comunión, confianza y servicio entre la mutua y las instituciones eclesiales a las que acompaña desde hace más de cuatro décadas.

La apertura estará presidida por el Arzobispo de Toledo, Mons. Francisco Cerro Chaves, junto al Presidente de UMAS, D. Carlos Esteban Ayerra Sola, quien destacará el compromiso de la entidad con la cercanía y la atención personalizada a cada mutualista.

LA INNOVACIÓN AL SERVICIO DE LA MISIÓN

Durante la Convención se abordarán temas de actualidad como la gestión solidaria del riesgo, el acompañamiento en momentos de dificultad y la innovación al servicio de la misión. Entre los testimonios y ponencias, destaca la mesa “Cuando la respuesta marca la diferencia”, con la participación del Canónigo de la Catedral de Córdoba, Don Agustín Paulo Moreno Bravo, y el Párroco de Santa María Magdalena de Carranque, Don Josué García Martínez, quienes compartirán experiencias reales de colaboración con UMAS.

UMAS

Para Eduardo Basagoiti, Director General de UMAS Seguros, “la fortaleza de UMAS reside en su modelo mutualista, en el que todos somos parte de un mismo propósito: proteger y cuidar a quienes dedican su vida a los demás. En un tiempo de cambios, reafirmamos nuestra vocación de ofrecer soluciones responsables, sostenibles y humanas”.

El programa incluye también la celebración de la Eucaristía en la Catedral Primada, presidida por Mons. Cerro Chaves, y la clausura del encuentro con la presencia del Obispo Auxiliar de Toledo y Secretario General de la Conferencia Episcopal Española, Mons. Francisco César García Magán.

A través de esta Convención, UMAS reafirma su identidad cristiana y su compromiso de servicio con la Iglesia, ofreciendo soluciones aseguradoras basadas en la solidaridad y el acompañamiento mutuo.