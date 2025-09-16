El Papa León XIV llama a Romanelli, párroco de la única parroquia en Gaza, para expresarle su cercanía en mitad de la guerra

El Papa León XIV ha llamado por teléfono este martes 16 de septiembre al párroco de la única parroquia católica de Gaza, el padre Gabriel Romanelli, según ha informado la Oficina de Prensa de la Santa Sede.

El sacerdote le ha informado sobre la situación actual que se está viviendo allí, y el Pontífice le ha manifestado su cercanía y preocupación, indicándole que todas las personas que están sufriendo a causa de esta guerra, están presentes en sus oraciones.

el comunicado de la oficina de prensa de la santa sede tras la llamada del papa león xiv

“Esta mañana, desde Castel Gandolfo, el Papa ha mantenido una conversación telefónica con el párroco de Gaza, el padre Gabriel Romanelli, quien le ha informado sobre la situación. La parroquia sigue ayudando a las aproximadamente 450 personas a las que les han dado asilo y a quienes acuden a ellos, distribuyendo comida y agua y manteniendo abierta la farmacia interna.

El oratorio también continúa con su actividad, con los niños y los jóvenes y la asistencia a los ancianos y los enfermos, a pesar de la intensificación del conflicto.

El Papa, tal y como Francisco tenía por costumbre hacer de forma diaria, ha manifestado su preocupación por lo que está sucediendo y ha asegurado al padre Gabriel y a todos los que acuden a la parroquia su cercanía y sus oraciones”, informaba Matteo Bruni, director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede.

A través de su cuenta en X y en Instagram, el padre Romanelli difundió ayer un vídeo en el que se pueden escuchar los bombardeos mientras se celebraba una liturgia en la parroquia, además, hace pocos meses conocimos la noticia de que a causa de uno de estos bombardeos, el mismo párroco fue herido en una pierna y varias personas perdieron la vida.