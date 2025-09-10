El párroco de Gaza describe la dura situación de los refugiados y desvela su conversación con León XIV: "La población no quiere irse"

“Buenos días desde Gaza. Estamos bien. 10.9.2025”. Es la última actualización que ha hecho en redes sociales el Padre Gabriel Romanelli sobre la situación que vive la única parroquia católica de Gaza, la Sagrada Familia.

En un mensaje de video difundido en las últimas horas, el sacerdote argentino ha explicado que continúan en la parroquia ayudando a los vecinos y 450 refugiados, especialmente a niños, ancianos o enfermos. Pero la situación sigue siendo desesperada, “con bombardeos por todos lados, muertos que siguen subiendo, ya tenemos más de 62.000 muertos entre los cuales hay al menos 18.000 niños y más de 160.000 heridos”, ha detallado Romanelli.

En este contexto precario, el párroco de la Sagrada Familia demanda más corredores humanitarios para que la ayuda “no llegue a cuentagotas por los distintos barrios”.

Pese a las dificultades, el Padre Gabriel Romanelli ha pedido “amar a Dios y al prójimo” y confiar en el Señor: “Cuanto más negras son las nubes, Dios sabrá sacar misteriosamente bienes, cuanto la noche es más cerrada, el amanecer comenzará de un momento a otro. Sigue habiendo gente que sufre cosas indecibles”, ha expresado.

LA LLAMADA TELEFÓNICA DE LEÓN XIV AL PADRE ROMANELLI: "La mayoría de la población no quiere irse”

Romanelli también ha relatado la conversación telefónica que ha mantenido en las últimas horas con el Papa León XIV, tras la orden de evacuación de Israel a los residentes de la ciudad de Gaza: “Le dijimos que estamos bien, que la situación sigue siendo difícil. La mayoría de la población no quiere irse”, explica el sacerdote argentino.

A través de sus redes sociales, el propio Padre Romanelli ha informado que el Papa “pudo comunicarse con nosotros, nos preguntó cómo estábamos y cómo era la situación. Nos envió su bendición y rezó por nosotros y por la paz”.

“No es la primera vez y él siempre sigue de cerca toda la situación y está muy comprometido con el fin de esta guerra, trabajando y rezando por la paz. Por eso envía su bendición a todos, a toda la Franja de Gaza, a toda la comunidad parroquial”, ha añadido.

Pese al drama, también hay algún momento de alegría, como la boda que se ha celebrado en las últimas en la parroquia de Gaza el nacimiento de una familia refugiada: “Fue una misa larga y solemne, durante la cual una pareja de fieles de la comunidad católica contrajo santo matrimonio. Y otra gran alegría fue el nacimiento de un niño llamado Marcos entre los refugiados, así que Dios siempre nos bendice. Y en estos momentos tan difíciles sigue bendiciéndonos y mostrándonos su cercanía y su bendición”, ha celebrado.