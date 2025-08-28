"No está por un lado el político y por otro el cristiano": el Papa León XIV llama a los políticos católicos a actuar con valentía

El Papa León mientras recibe a una delegación de figuras políticas de Francia en la Ciudad del Vaticano, el 28 de agosto de 2025.

“No está por un lado el político y por otro el cristiano”, así lo ha afirmado este jueves el Papa León XIV al dirigirse a una delegación de representantes políticos y personalidades civiles de la diócesis francesa de Créteil, en el departamento de Val de Marne.

EFE/VATICAN MEDIA El Papa León recibe a una delegación de representantes políticos y personalidades civiles de la diócesis francesa de Créteil

Durante la audiencia, el pontífice ha pedido a los funcionarios católicos valentía para mantenerse coherentes con su fe en medio de “las presiones, las órdenes de partido y las colonizaciones ideológicas” que enfrentan en su labor pública.

"¡necesitan valentía!"

“Soy muy consciente de que el compromiso abiertamente cristiano de un funcionario público no es fácil, sobre todo en ciertas sociedades occidentales donde Cristo y su Iglesia son marginados, a menudo ignorados y a veces ridiculizados”, ha expresado el Papa en francés. “Necesitan valentía: la valentía de decir a veces: ‘¡No, no puedo!’, cuando la verdad está en juego”.

Promover valores que, aunque parezcan evangélicos, estén vaciados de Cristo, no permitirá cambiar el mundo Papa León XIV 28 de agosto de 2025

León XIV ha advertido que en países como Francia, “un laicismo a veces malinterpretado” complica actuar en coherencia con los principios de la fe. En ese contexto, ha animado a los presentes a vivir su responsabilidad pública sin dividir su identidad: “No hay separación en la personalidad de una figura pública: no está por un lado el político y por otro el cristiano. Está el político que, bajo la mirada de Dios y su conciencia, vive sus compromisos y responsabilidades cristianamente”.

"la doctrina social de la iglesia es de salvación"

El Papa ha insistido en que el cristianismo “no puede reducirse a una devoción privada”, sino que debe impregnar todos los ámbitos de la vida social: “la cultura, la economía, el trabajo, la familia, el respeto a la dignidad humana y la vida, la salud, la comunicación, la educación y también la política”.

Asimismo, a exhortado a los líderes católicos a profundizar en la doctrina social de la Iglesia, que —ha recordado— está “en sintonía con la ley natural y orientada al bien común”. Ha añadido que “no hay que temer proponerla y defenderla con convicción —ha señalado—, porque es una doctrina de salvación que mira al bien de todo ser humano y a la edificación de sociedades pacíficas, armoniosas, prósperas y reconciliadas”.

"un mundo más impregnado del Evangelio"

El Papa también se ha referido a los desafíos concretos que enfrentan las comunidades en Francia y en muchos países occidentales: la violencia, la inseguridad, la precariedad económica, el desempleo, el consumo de drogas y la pérdida de espacios de convivencia.

EFE/VATICAN MEDIA El Papa León recibe a una delegación de representantes políticos y personalidades civiles de la diócesis francesa de Créteil

Frente a estos problemas, ha afirmado que el compromiso cristiano en la política debe apoyarse en la caridad social y política, entendida como el amor al bien común y la búsqueda efectiva del bienestar de las personas: “Promover valores que, aunque parezcan evangélicos, estén vaciados de Cristo, no permitirá cambiar el mundo”.

Por último, León XIV ha animado a los presentes a regresar a sus comunidades fortalecidos en su compromiso público y en su fe, para que “trabajen por un mundo más justo, más humano, más fraternal, que no es otra cosa que un mundo más impregnado del Evangelio”.