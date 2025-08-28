El Papa León XIV se muestra "profundamente entristecido" tras el tiroteo en una escuela católica de Minneapolis

El Papa León XIV se ha mostrado "profundamente entristecido" por la muerte de dos niños y 17 heridos en el tiroteo en una escuela católica en Minneapolis. El pontífice, en un telegrama, envió "su sincero pésame y apoyo espiritual a todos los afectados por esta terrible tragedia, en especial a las familias que ahora lloran la perdida de un hijo".

Al mismo tiempo, añade el telegrama, "encomendó las almas de los niños fallecidos al amor de Dios Todopoderoso" y reza "por los heridos y por el personal médico y el clero que los atiende y sus seres queridos".

EFE



El pontífice también envió su bendición a todos los afectados, escuela y comunidades, para que llegue "la paz, la fortaleza y la consolación en el Señor Jesús"

Dos niños pequeños, de ocho y diez años, asesinados

Dos niños pequeños, de ocho y diez años, fueron asesinados en los pupitres donde estaban sentados y otras 17 personas resultaron heridas, 14 de ellas niños, dos de ellos están en estado crítico, según explicó el jefe de policía de Minneapolis, Brian O'Hara, en una rueda de prensa.

Los hechos se produjeron esta mañana, sobre las 08:30 hora local, en la iglesia católica de la Anunciación de Minneapolis, en el estado de Minnesota, y las autoridades confirmaron también la muerte del tirador, quien creen que "se quitó la vida en el aparcamiento" de la escuela, ubicado en la parte trasera de la iglesia.