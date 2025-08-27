Francia, al borde del precipicio

Francia vuelve a instalarse políticamente al borde del precipicio. La moción de confianza a la que se someterá François Bayrou el 8 de septiembre supondrá probablemente la caída del tercer gobierno en apenas un año.

Se trata de una maniobra muy arriesgada, con la que el primer ministro intenta, a la desesperada, desbloquear los apoyos necesarios para su programa de saneamiento de las cuentas públicas.

Los socialistas, esta vez, anuncian que no le sostendrán. Y sin ellos no hay frente centrista que frene a los radicales de izquierda y de derecha, que desde hace tiempo apuntan a la cabeza de Emmanuel Macron.

La incertidumbre se refleja en los mercados, en los que Francia llevaba ya unas semanas financiándose a intereses superiores a los de Grecia.

Que el país afronta un serio problema de deuda pública no es una invención de Bayrou. Objetivamente, Francia necesita acciones drásticas y urgentes, pero estas acciones son poco viables en la actual situación de debilidad parlamentaria del Gobierno.

El dilema está servido en un país central para el funcionamiento de la UE. Un país en el que, desde hace décadas, los sucesivos planes de reformas se han estrellado contra la oposición en las calles.

El viejo pacto social ha muerto, pero aún no se vislumbra una alternativa viable y sostenible. Las fuerzas moderadas contemplan, impotentes y divididas, una endiablada situación que solo alimenta al populism