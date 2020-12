El último recuerdo de Tamara Falcó sobre el Marqués de Griñón que ha causado revuelo en las redes sociales

Tamara Falcó es una de las ‘influencers’ más seguidas del momento en España. La hija de Isabel Preysler y del marqués de Griñón (que falleció por coronavirus en marzo) está aumentando su protagonismo en las redes sociales y en televisión colaborando con Pablo Motos en “El Hormiguero”.

La ganadora de la pasada edición de ‘Masterchef Celebrity’ comparte cámara con Trancas y Barrancas, analizando diversos aspectos de actualidad.

A pesar de que el 2020 no ha sido un año fácil para la joven influencer, Tamara Falcó se encuentra actualmente muy feliz, ya que hace muy pocos días heredó el titulo de marquesa de Griñón​. Tras la muerte de su padre, Carlos Falcó, que luchó durante semanas contra el coronavirus, la joven ha recibido el título nobiliario.

El recuerdo especial de Tamara en su casa de campo

La colaboradora de “El Hormiguero” utilizó el pasado sábado su cuenta oficial de Instagram para compartir un recuerdo especial sobre el legado que dejó Carlos Falcó y sorprendía sus seguidores con una foto con un significado muy importante para ella.

Y es que la hija de Isabel Preysler se encontraba en su casa de campo y decidió mostrar a sus fans una imagen de la Virgen muy especial. “Esta es la imagen de la Virgen que colocó mi Padre en la capilla de nuestra casa de campo dónde plantó sus viñas” confesaba la “influencer” española.

Y además el pasado sábado se celebraba el día de la Virgen de Guadalupe y Tamara, escribe en el post compartido por miles de seguidores, “he escuchado una homilía que incluía este mensaje precioso de nuestra Madre a Juan Diego”. El deseo de la influencer es que este mensaje llegue a cuántas más personas posibles: “Espero que os guste y os llegue al corazón, tanto como a mí”.

El intenso momento religioso de Tamara Falcó

Así que en la foto que ha publicado en su cuenta de Instagram aparece la imagen de la Virgen en una capilla que Carlos Falco, marqués de Griñón, construyó para honrarla. Y a su vez Tamara ha querido honrar a su padre, una vez más, bajo un mensaje muy especial.

“Escucha, hijo amado, de ninguna manera temas ni se angustie tu corazón, ni hagas nada por la enfermedad de tu tío o por cualquier otra angustia. ¿Acaso no estoy yo aquí, que soy tu madre? ¿Acaso no estás bajo mi sombra y amparo? ¿No soy yo la fuente de tu vida y alegría? ¿No te llevo en mi regazo, en el cruce de mis brazos? ¿Acaso necesitas cualquier otra cosa? No te aflijas ni te acongojes. Sube, hijo querido, al cerrito, al lugar donde me viste y hablé contigo. Allí verás diversas flores. Córtalas y reúnelas y luego baja para traerlas ante mí”

La casa de campo del marqués de Griñón

Hace unos años, coincidiendo con la separación del marqués de Griñón, Carlos le pidió a Tamara pasar algunos días en la casa de campo. Tamara no estaba pasando por su mejor momento y logró salir adelante gracias a su fe.

Antes también era católica, ya que estaba bautizada y recibió durante su etapa escolar clases de Religión, pero en estos últimos años ha vivido su fe con mayor profundidad y pasión. De esta manera, la colaboradora de 'El Hormiguero' tuvo la oportunidad de profundizar en la casa de campo en el contenido de la Biblia didáctica que adquirió.

Actualmente, Tamara Falcó acude de manera diaria a misa, ya que sin duda le da fuerzas y le permite seguir siendo una mujer feliz y segura de sí misma.

