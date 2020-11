Tamara Falcó cuenta en 'El Hormiguero' su momento más familiar con Enrique Iglesias: "Me va a matar"

Tamara Falcó ha sido protagonista en el último programa de 'El Hormiguero' tras contar algunos detalles de su vida familiar: en esta ocasión con su hermano Enrique Iglesias. Sobre el cantante latino, Tamara Falcó ha desvelado una anécdota que tuvo lugar durante la celebración de un Fin de Año y que se ha convertido en uno de los momentos que recuerda con más cariño de las navidades y también de su infancia.

La anécdota familiar de Tamara Falcó

Al principio, la hija de Isabel Preysler se ha mostrado un poco cauta a la hora de explicar todos los detalles, sobre todo porque no sabía cómo se lo podía tomar su hermano: "Me va a matar o no me va a matar, ¡Hola Enrique!".

Falcó explicaba que la realidad en Estados Unidos con la televisión es muy diferente a la que se vive aquí en España, ya que no se suele hablar de temas familiares como este en las cadenas de televisión estadounidenses, por eso desconocía cuál iba a ser su reacción cuando escuchara su historia en televisión: "Tuvo la buena suerte mi hermano de estar viendo la tele cuando salió Sabrina, la cantante conocida por la canción 'Boys, boys, boys y su reacción nunca se me olvidará".

Era el año 1987 cuando Sabrina participaba en la Gala de Nochevieja y lo que hizo Enrique forma parte ya de los mejores recuerdos que Tamara Falcó tiene de su hermano: "La reacción de Enrique no fue otra que salir hacia la televisión para abrazarla. Y mi madre gritando 'Enrique qué haces, suelta la tele', claro él no se había visto en otra igual".

Tamara Falcó lo ha contado partiéndose de risa mientras recordaba esta anécdota de su infancia. Pero Falcó no ha sido solo protagonista por esta noticia, ya que también ha sido noticia por sus primeras reacciones tras ser protagonista de la portada de 'Hola' por su relación con Íñigo Onieva.

La nueva ilusión de Tamara Falcó

Al comienzo de la tertulia en la que participa junto a Pablo Motos, Cristina Pardo, Juan del Val y Nuria Roca, el propio presentador del programa ha hecho referencia a la nueva relación de la hija de Isabel Preysler, aunque su reacción ha sido guardar silencio y beber agua de la taza oficial del programa para intentar ocultar sus nervios.

Tamara Falcó esta viviendo los primeros momentos de esta relación con el diseñador de coches de 31 años de edad, con quien parece que está atravesando uno de los momentos más especiales en los últimos años.

