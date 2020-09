El enfado de Isabel Preysler con Pablo Motos y su hija: "Pablo, la has liado"

Este jueves ha llegado a 'El Hormiguero' uno de los fichajes más esperados de la temporada. Tamara Falcó se ha estrenado en el programa de las hormigas como tertuliana tras la entrevista de Javier Calvo, Javier Ambrossi y Paca La Piraña, quienes visitaron el plató para promocionar 'Veneno'.

La hija de Isabel Preysler no tuvo problema en aprenderse la coreografía inicial del programa ni en animarse a hacerla a la perfección en su primer día, incluso dejó en un segundo plano a otra de las colaboradoras estrella del formato, Pilar Rubio, quien regresó al programa tras su baja por maternidad.

La madrileña compartió mesa de debate con Pablo Motos, Nuria Roca yJuan del Val, en la que analizaron y comentaron algunas de las noticias más destacadas del día. "No vamos a hablar de la Covid-19 que la gente ya está cansada", apuntó el presentador.

No obstante, si hablaron de algunos de los síntomas de la Covid-19, como la pérdida de olfato. A raíz de esto, Motos preguntó cuál era el olor que les resultaba más desagradable. Por un lado, Roca afirmó que odiaba el del "huevo con tomate frito", mientras que su marido reconoció que era el de "los lirios".

Tamara Falcó ('El Hormiguero')

Por su parte, Falcó admitió que le repugnaba el "olor del metro después de las tres de la tarde". Su comentario dejó a los colaboradores sorprendidos, en concreto a Roca, que le preguntó: "Pero, ¿tú vas en metro, Tamara?". La hermana de Enrique Iglesias apuntó que si que había utilizado ese transporte, pero porque "el metro de Madrid vuela": "He ido y el metro de Madrid huele a... Voy variando, unas veces en bici, en taxi...".

Otro de los temas que trataron fue que si ser generoso hace más atractiva a una persona. "Eso de ser generoso puede resultar más atractivo, hombre, un tacaño tampoco mola, parece más feo", opinó Falcó. "Hay cada guapo tonto, a los tíos les da igual que la tía sea un poco tonta", concluyó, dejando a los espectadores y al equipo con la boca abierta.

Isabel Preysler obliga a su hija a pedirla perdón en directo

"Por cierto, la has liado Pablo", comentó Falcó durante la tertulia. "La lie yo la vez pasada cuando dijimos algo sobre mami (Isabel Preysler) y aprovecho para pedirla perdón. Y tú también pide perdón, que no pasa nada".

Motos, confuso, miró a la cámara y se disculpó: "Isabel, te pido perdón, no sé por qué". "¿Tu madre te ha dicho que vengas y me digas eso?", preguntó intrigado. Según explicó la colaboradora, durante su anterior visita estuvieron hablando de cuando quiso ser monja y, según Preysler, Motos dijo que la llevó a un convento. "No fue así, mi madre no conoce tantos conventos", aclaró Falcó.

"Queda dicho. ¡Qué horror! Es que vivo con ella. Es mi primer día de curro y ya he pedido perdón. Ya verás en el tercer programa, ¡me va a mandar con otros deberes!", concluyó.