La UEFA podría permitir al Barcelona jugar fuera de casa la 1ª jornada de la Champions

El Barcelona parece que puede haber resuelto un problema importante y podría haber recibido el ok de la UEFA para disputar su primer partido de la Champions League fuera de casa. Esto haría que el conjunto azulgrana pueda seguir con las obras sin la preocupación de tener listo su estadio para esa 1ª jornada de Champions League.

Según informa Helena Condis, y adelantado por Catalunya Radio, la UEFA habría dado el visto bueno después de estar toda la mañana inspeccionando el estadio azulgrana. Los responsables del máximo organismo del fútbol europeo han podido comprobar como casi 4.000 obreros trabajan 24 horas al día para arreglar las deficiencias y zonas que aún están en condiciones precarias y que deberían acoger público.

El Barça ya se ha asegurado jugar en Montjuic, por si acaso , la primera fase de la Champions League hasta finales de enero o principios de febrero. Una decisión que aplauden desde el Ayuntamiento porque a día de hoy el estadio no garantiza la seguridad.