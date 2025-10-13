El Fenerbaçe se fija en Robert Lewandowski para la próxima temporada

Recogen varios medios en Turquía el interés del Fenerbahçe en Robert Lewandowski de cara a la próxima temporada.

Algunas informaciones confirman que Lewandowski abandonaría el Fútbol Club Barcelona este próximo verano, en cuanto finalice su actual contrato con el club azulgrana y es por ello por lo que algunos clubes como el turco estarían vigilando muy de cerca sus movimientos.

Lo que se da como improbable desde Turquía es el traspaso se produzca durante el mercado invernal, por lo que el principal objetivo para el Fenerbahçe es tener al futbolista para la temporada 2025-2026.