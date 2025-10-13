Pablo Urdangarin debuta en una lista de la Selección Española de Balonmano

El lateral Pablo Urdangarin, jugador del Fraikin Granollers, es la principal novedad en la revolucionaria lista que el seleccionador español de balonmano, Jordi Ribera, ha confeccionado para los dos amistosos que los Hispanos disputaran los días 30 de octubre y 1 de noviembre contra Suecia en el país escandinavo.

Urdangarin, de 24 años e hijo del exjugador internacional español Iñaki Urdangarin y de la infanta Cristina, no será el único debutante en el equipo nacional, en el que también harán su primera aparición el central Natan Suárez (Benfica), el lateral Mario Nevado (Bidasoa Irun) y el pivote Álvaro Martínez Lobato (Logroño La Rioja).

"El hecho de que haya jugadores nuevos demuestra que es una selección que está abierta. La idea es tener una base solida para seguir teniendo siempre esa ventana abierta y que jugadores que están rindiendo a un buen nivel puedan entrar en las convocatorias", señaló Ribera en declaraciones difundidas por la Federación Española.

Además de los nuevos Hispanos, destaca el regreso a la selección española del lateral Antonio Serradilla, actualmente en las filas del Stuttgart, que no formaba parte del equipo nacional desde 2021.

Nuevos rostros a los que Jordi Ribera quiere poner a prueba en dos exigentes amistosos con la selección sueca, bronce en el último Europeo, que servirán para comenzar a preparar el Campeonato de Europa que de disputará en enero de 2026 en Dinamarca, Suecia y Noruega

El primero de los dos amistosos se disputará el jueves 30 de octubre (18:10) en Linkoping y el segundo, dos días más tarde, el 1 de noviembre (17:30) en Eskilstuna.

"Queremos que sea una semana lo más provechosa posible con dos partidos súper exigentes ante una Suecia, que estará prácticamente al completo. Será una muy buena piedra de toque", concluyó el preparador español.

Convocatoria del equipo español

Porteros: Rodrigo Corrales (Veszprem(HUN) y Sergey Hernández (Magdeburgo/GER)

Ext. derechos: Aleix Gómez (Barça) y Kauldi Odriozola (Nantes/FRA)

Lat. derechos: Pablo Urdangarin (Fraikin Granollers), Imanol Garciandia (Pick Szeged/HUN) y Alex Dujshebaev (Kielce/POL)

Centrales: Natan Suárez (Sporting Lisboa/POR), Agustín Casado (Montpellier/FRA) e Ian Tarrafeta (Nantes/FRA)

Lat. izquierdos: Antonio Serradilla (Stuttgart/GER), Mario Nevado (IRUDEK Bidasoa Irun) y Jan Gurri (Sporting Lisboa/POR)

Ext. izquierdos: Ian Barrufet y Dani Fernández (Barça)

Pivotes: Javier Rodríguez (Benfica/POR), Víctor Romero (Sporting Lisboa/POR) y , Álvaro Martínez Lobato (Dicorpebal Logroño La Rioja)