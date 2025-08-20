deportes cope
El futuro que prevé David Sánchez con la vuelta del Barcelona al Camp Nou: "Lo doy por hecho"
El colaborador de Deportes COPE habló de las opciones que tiene el club azulgrana de jugar en el nuevo Camp Nou esta temporada.
Madrid - Publicado el - Actualizado
2 min lectura
Este 28 de agosto, el Barcelona vivirá una fecha clave para saber si podrá volver esta temporada al Camp Nou. El club azulgrana esperaba poder disputar su partido ante el Valencia el 14 de septiembre en el nuevo Spotify Camp Nou, pero a falta de tres semanas para esa 4ª jornada de Liga todavía no tiene el permiso del Ayuntamiento para poder disputar un evento con público en el recinto.
Este verano, el Barcelona publicó un vídeo en sus redes donde el presidente Joan Laporta anunciaba que el equipo jugaría el Trofeo Joan Gamper ante el Como en el Camp Nou. Finalmente, ese partido se tuvo que jugar en el Johan Cruyff de la ciudad deportiva al no llegar a tiempo para poder celebrarse en el nuevo recinto. Ahora, los ojos están en el primer partido en casa ante el Valencia y en esa visita de la UEFA ya que la primera fase de ocho partido de la Champions League se debe disputar en el mismo estadio. Esto provoca que si los azulgranas tienen que volver a empezar la temporada en el Lluis Companys, donde ha jugado los dos últimos años, estaría obligado a jugar toda esa fase de grupos en ese estadio.
Helena Condis lleva informando durante toda esta semana que desde el club se ve muy difícil que se llegue a tiempo a poder jugar ante el Valencia, incluso con solo 27.000 espectadores que eran con los que quería empezar el club, y ya se ha sondeado volver a Montjuic. Esto supondría un nuevo revés para el Barcelona, que ha visto cómo se han ido retrasando todas las fechas que se han ido anunciando para la vuelta y que vuelve a tener que buscar un plan b para empezar la temporada.
david sánchez y la vuelta del barcelona al camp nou
En Deportes COPE, David Sánchez hizo una dura crítica al presidente Joan Laporta y mostró su poca fe en que se pueda jugar en el Camp Nou esta temporada: “Es imposible ser optimista pensando en la vuelta del Fútbol Club Barcelona al Spotify Camp Nou, sobre todo, después del recital de mentiras y de ridículos de esta junta directiva, poniendo fechas que después nunca se han cumplido. Yo doy por hecho que esta temporada se jugará en Montjuic, que esta temporada jugarán la Liga de Campeones en Montjuic y que volverán a pleno derecho y a pleno rendimiento la próxima temporada. Me parece imposible imaginar que en 15 días este Barcelona sea capaz de trasladarse al Camp Nou y hacer una temporada en el nuevo estadio medianamente digna es imposible".