El Barça se garantiza otra vez Montjuic por si no puede jugar la Champions en el Camp Nou

Las obras del Camp Nou parece que no van como estaba previsto. Una reforma que nadie sabe cuándo van a terminar y la duda sigue en el aire: ¿Cuándo va a poder volver el Barcelona a su estadio? Y es que el club vive en una carrera contra el reloj que parece que está perdiendo.

En la mañana de este jueves el Camp Nou ha recibido la visita de la UEFA, dos días después de hacerlo miembros de LaLiga. Ha sido una inspección más exahustiva. Los responsables del máximo organismo del fútbol europeo han podido comprobar como casi 4.000 obreros trabajan 24 horas al día para arreglar las deficiencias y zonas que aún están en condiciones precarias y que deberían acoger público.

Europa Press Imágenes de las obras del Camp Nou

El Barça ya se ha asegurado jugar en Montjuic, por si acaso, la primera fase de la Champions League hasta finales de enero o principios de febrero. Una decisión que aplauden desde el Ayuntamiento porque a día de hoy el estadio no garantiza la seguridad.

De todas formas, el 28 de agosto, justo dentro de una semana, el mismo día del sorteo de la Champions League el Barça debe comunicarle oficialmente a la UEFA dónde va a jugar la fase de grupos. La incógnita ahora es dónde se va a disputar el encuentro ante el Valencia del 13 o 14 de septiembre, el primero como local de LaLiga. Para ese día, Montjuic está descartado porque hay un concierto de Post Malone. Aparece como alternativa Montilivi, campo del Girona, que ese fin de semana juega fuera de casa.