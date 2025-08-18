Las fechas clave para la vuelta al Camp Nou

El Barça quiere jugar en el Camp Nou el 14 de septiembre contra el Valencia

Continúa el culebrón con el Camp Nou. El Barcelona todavía no tiene el certificado del final de la obra del nuevo Camp Nou, aunque espera tenerlo esta semana, como ha contado Helena Condis. ¿El problema? Es un certificado completamente imprescindible porque es el paso previo para que después el Ayuntamiento de Barcelona tramite la licencia de primera ocupación que permite la entrada de público al estadio.

Europa Press Imágenes de las obras del Camp Nou

las fechas clave

El Barcelona tiene previsto volver al Camp Nou en la jornada cuatro, el 14 de septiembre, contra el Valencia. Eso si, lo hará con un aforo muy reducido, ya que solo podrán entrar 27.000 personas. De hecho, fuentes del club le han reconocido internamente a Helena Condis, que están muy justos de tiempo con las fechas.

La otra fecha con la que juega el Barça es el 28 de agosto, día en el que se celebra el sorteo de la Champions. En ese momento la UEFA debe validad si el nuevo estadio puede acoger la fase de grupo de la Liga de Campeones