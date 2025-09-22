El toque de atención de Manolo Lama a Oblak: "Voy a decir una barbaridad..."

Manolo Lama ha sido contundente en 'Tertulión de los domingos' al analizar la situación defensiva del Atlético de Madrid.

Tras el empate de este domingo ante el Mallorca, los de Simeone confirman un mal arranque de temporada en LaLiga.

En los cinco primeros encuentros, el Atlético solo ha sumado 6 puntos de 15 posible, con una sola victoria, y está ya a nueve del líder, el Real Madrid.

Además, hay que unir la derrota en la Liga de Campeones ante el Liverpool por 3-2, aunque la imagen fue mejor.

Manolo Lama puso el foco en los graves problemas que muestra el equipo en las jugadas a balón parado, una faceta del juego que se ha convertido en una auténtica pesadilla para los rojiblancos.

Según Lama, la fragilidad es tal que "cada balón lateral es gol, cada corner es gol", una afirmación que refleja la sangría de goles que está sufriendo el conjunto colchonero.

La crítica directa a la pasividad del portero

El análisis de Lama no se ha quedado en la superficie y ha profundizado en las causas de esta debilidad.

"Voy a decir una barbaridad, que sé que la gente se me va a echar encima, pero lo voy a decir. Cuando un equipo tiene problemas en cada balón lateral, cada balón lateral le genera un problema, tu portero sigue debajo de los palos permanentemente, hay que pedirle a un portero de la experiencia de Oblak que tiene que empezar a mandar más", ha sentenciado el comunicador.

Para él, una de las claves reside en la falta de liderazgo desde la portería, apuntando directamente a la figura de Jan Oblak y su comportamiento en estas acciones. La reiteración de remates francos en el área pequeña es una prueba irrefutable para el periodista.

Manolo Lama además considera inaceptable que un guardameta de su talla mundial no imponga su ley en el área.

"Cuando tu portero se queda debajo de los palos y ves que una tras otra te la rematan en área pequeña, punto de penalti, esquina del área pequeña y tal, el portero tiene que empezar a mandar más", ha insistido Lama, subrayando la urgencia de un cambio de actitud en el esloveno para frenar la sangría defensiva.