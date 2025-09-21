Koke, tras el empate frente al Mallorca: "El fútbol nos tiene que dar porque trabajamos muy bien"

El centrocampista del Atlético de Madrid, Koke, aseguró que el empate ante el Mallorca (1-1) "no sirve de mucho" pero insistió en que el fútbol tiene que darles porque trabajan "muy bien".

"Partido duro, el equipo ha dominado de principio a fin hasta que ellos, con uno más, han presionado mucho más pero han tenido solo la del gol. Nos vamos con un empate que no nos sirve mucho, el fútbol nos tiene que dar porque trabajamos muy bien", declaró.

"Hemos hecho un muy buen partido pero solo sirve hacer goles, hemos tenido ocasiones pero al equipo le ha faltado que entrara el balón porque ha llegado hasta tres cuartos bien, incluso con diez estábamos bien pero tienen mucha fuerza en la virtud de Muriqi", indicó sobre el tanto del empate que también definió como "golazo".

"Perdemos muchos puntos, pero hasta mayo queda un montón, el fútbol nos tiene que dar porque trabajamos muy bien, dominamos el partido y el fútbol nos dará aunque sea muy repetitivo. Hay que ganar entre semana y el derbi, que nos obliga también", sentenció.