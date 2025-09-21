El Tertulión de los domingos de Tiempo de Juego 21-09-25

Diez datos y curiosidades de la quinta jornada de LaLiga EA Sports

1 – El Real Madrid repite pleno de 5 jornadas por tercera campaña de las últimas cuatro: Ganador por 2-0 contra el Espanyol, el Real Madrid mantiene el pleno de puntos ya disputadas cinco jornadas, como también hizo en 2023-24 y en 2022-23. Son tres de las últimas cuatro temporadas de LaLiga EA Sports. En 2022-23 fue campeón. En 2023-24 no terminó al frente de la tabla pese a su imponente comienzo.

EFE Mbappé celebra con Militao su gol, en el Real Madrid - Espanyol

2 – Ferran Torres, 23 goles a las órdenes de Hansi Flick: La llegada de Hansi Flick al Barcelona para la pasada temporada ha desatado como goleador a Ferran Torres, autor de 23 tantos en 51 duelos a las órdenes del técnico alemán. Suyos fueron los dos goles con los que el conjunto azulgrana encarriló la victoria contra el Getafe (3-0) para seguir a dos puntos de la primera posición del Real Madrid.

3 – Celta, Mallorca, Girona y Real Sociedad, los cuatro equipos aún sin victorias : Aún quedan cuatro equipos sin victorias en esta temporada de LaLiga EA Sports: el Celta, con cinco empates y una derrota después del 1-1 frente al Rayo Vallecano; el Mallorca y la Real Sociedad, con dos puntos; y el Girona, con uno, después de las primeras cinco jornadas de la competición, seis en el caso del conjunto celeste.

EFE BARCELONA, 21/09/2025.- El delantero del Barcelona Ferran Torres (d) celebra tras anotar el segundo gol del equipo durante el partido de la jornada 5 de LaLiga EA Sports que disputan FC Barcelona y Getafe CF este domingo en el Estadi Johan Cruyff. EFE/ Alejandro Garcia

4 – El Atlético, 3 triunfos en sus últimas 13 salidas de Liga. El Atlético de Madrid ya está a nueve puntos del liderato de la clasificación, tras su empate contra el Mallorca (1-1), que ahondó en la inercia negativa del conjunto rojiblanco lejos del estadio Metropolitano: sólo ha ganado tres de sus últimas 13 visitas en LaLiga EA Sports, ninguna de ellas en la actual campaña, con dos igualadas y una derrota.

5 – Alexis Sánchez golea en LaLiga española 11 años, 4 meses y 2 días después Del 17 de mayo de 2014, en la última jornada del curso 2013-14, con un gol con el Barcelona al Atlético de Madrid, LaLiga española no había vuelto a vivir un tanto del chileno Alexis Sánchez, que inició un recorrido entonces por otros campeonatos (el Arsenal y el Manchester United en la ‘Premier’, el Inter y el Udinese en la ‘Serie A’ y el Marsella en la ‘Ligue 1’) hasta su retorno a España ahora con el Sevilla, al que dio la victoria por 1-2 contra el Alavés.

6 – El peor inicio de la Real Sociedad desde su descenso en 2006-07 La Real Sociedad no empezaba tan mal LaLiga, con dos puntos de quince posibles, desde la temporada de su descenso en 2006-07, cuando comenzó el campeonato con un único punto. Desde su regreso a la máxima categoría en 2010, cada inicio de curso en las primeras cinco jornadas había ganado al menos un encuentro. Esta campaña aún no lo ha hecho.

EFE Lanzamiento de penalti de Julián Álvarez en el Mallorca-Atlético

7 – El invencible Elche, como el Real Madrid y el Barcelona Vencedor por 1-0 contra el Oviedo, con el gol de Andre Silva, el Elche se mantiene invicto en esta Liga, con tres empates y dos victorias. Es uno de los tres únicos equipos que aún no han perdido en este ejercicio, junto al Real Madrid y al Barcelona. Los otros 17 conjuntos han caído en al menos un encuentro, con Girona y Oviedo con más derrotas, con cuatro.

8 – El Valencia se reafirma en casa: 9 victorias en sus últimos 13 choques como local Mestalla reforzó al Valencia, ganador de sus dos partidos de esta campaña al calor de su público, pero también vencedor de nueve de sus últimos 13 choques en casa entre la pasada temporada y la actual, con dos empates y tan solo dos derrotas. Este sábado se impuso por 2-0 al Athletic Club, que encadena su segunda derrota en este campeonato.

9 – Osasuna sólo ganó 2 de sus últimos 22 desplazamientos en LaLiga Las victorias por 2-3 contra el Valladolid, el pasado 20 de abril, y por 0-2 a la Real Sociedad, el 24 de octubre de 2024, son las únicas de Osasuna como visitante en LaLiga a lo largo de sus últimos 22 encuentros fuera de El Sadar, entre toda la campaña pasada y el inicio de la actual. Este sábado fue remontado por el Villarreal en el estadio de la Cerámica (2-1).

LaLiga Los jugadores del Valencia celebran uno de los goles ante el Athletic

10 – El Girona, 15 goles en contra en 5 jornadas Doblegado por 4-0 por el Levante, el Girona ya ha encajado 15 goles en las cinco primeras jornadas de LaLiga EA Sports. La primera recibió tres contra el Rayo (1-3), la segunda cinco ante el Villarreal (5-0), en la tercera dos ante el Sevilla (0-2) y en la cuarta igualó 1-1 con el Celta.