Pedro Martín, experto arbitral de Tiempo de Juego, hubiera anulado el gol de Gallagher y califica de "semi-regalada" la expulsión a Sorloth
El Atlético de Madrid se adelantó en Mallorca gracias a un gol de Gallagher que vino precedido de polémica.
El Atlético de Madrid no pudo pasar del empate a 1 en Mallorca, después de quedarse con diez por una expulsión a Sorloth.
El partido parecía que se le ponía de cara al Atlético de Madrid después de que el colegiado Hernández Maeso señalara penalti por manos de Raíllo, sin embargo, el guardameta Leo Román detuvo el lanzamiento de Julián Álvarez.
No fue el único contratiempo que sufrió el Atlético en el encuentro ya que en el minuto 72, Sorloth que apenas llevaba diez minutos en el campo, fue expulsado por una acción también sobre Raíllo.
A pesar de todas estas situaciones, el Atleti se repuso y logró ponerse por delante gracias al tanto de Conor Gallagher, sin embargo, Muriqi en la recta final puso el 1-1 definitivo.
Con este punto, los de Simeone se sitúan a nueve del Real Madrid con tan solo cinco encuentros disputados. El Mallorca seguirá en descenso con tan solo dos puntos de quince posibles.
El experto arbitral de Tiempo de Juego, Pedro Martín, al concluir el encuentro le puso un '3' a Hernández Maeso tras su actuación durante el encuentro.
Por una parte, calificó de "expulsión semiregalada" la de Sorloth, "como muchas de las de esta jornada".
Por otro lado, analizó la jugada del gol de Gallagher y "para mí, es mano de Gallagher porque la toca con el bíceps para bajar el balón y que luego el Atlético de Madrid hiciera el contragolpe".
Y preguntado por el director de Tiempo de Juego, Paco González, Pedro Martín explicó que "si es la misma fase de ataque hay que anularlo".
