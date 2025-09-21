Pedro Martín, experto arbitral de Tiempo de Juego, hubiera anulado el gol de Gallagher y califica de "semi-regalada" la expulsión a Sorloth

El Atlético de Madrid no pudo pasar del empate a 1 en Mallorca, después de quedarse con diez por una expulsión a Sorloth.

nuevo pinchazo

El partido parecía que se le ponía de cara al Atlético de Madrid después de que el colegiado Hernández Maeso señalara penalti por manos de Raíllo, sin embargo, el guardameta Leo Román detuvo el lanzamiento de Julián Álvarez.

EFE Lanzamiento de penalti de Julián Álvarez en el Mallorca-Atlético

No fue el único contratiempo que sufrió el Atlético en el encuentro ya que en el minuto 72, Sorloth que apenas llevaba diez minutos en el campo, fue expulsado por una acción también sobre Raíllo.

Imagen VAR de la expulsión de Sorloth en el Mallorca-Atlético

A pesar de todas estas situaciones, el Atleti se repuso y logró ponerse por delante gracias al tanto de Conor Gallagher, sin embargo, Muriqi en la recta final puso el 1-1 definitivo.

Con este punto, los de Simeone se sitúan a nueve del Real Madrid con tan solo cinco encuentros disputados. El Mallorca seguirá en descenso con tan solo dos puntos de quince posibles.

EFE Mallorca - Atlético

polémica arbitral

El experto arbitral de Tiempo de Juego, Pedro Martín, al concluir el encuentro le puso un '3' a Hernández Maeso tras su actuación durante el encuentro.

Por una parte, calificó de "expulsión semiregalada" la de Sorloth, "como muchas de las de esta jornada".

Por otro lado, analizó la jugada del gol de Gallagher y "para mí, es mano de Gallagher porque la toca con el bíceps para bajar el balón y que luego el Atlético de Madrid hiciera el contragolpe".

Imagen de la mano de Gallagher antes del gol del Atlético

Y preguntado por el director de Tiempo de Juego, Paco González, Pedro Martín explicó que "si es la misma fase de ataque hay que anularlo".

