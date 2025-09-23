Simeone, sobre la expulsión a Sorloth en Mallorca: "No creo que fuera tan clara como después terminó siendo"

Diego Simeone, entrenador del Atlético Madrid, ha salido en defensa de Alexander Sorloth después de la controvertida expulsión del delantero noruego durante el reciente encuentro contra el Mallorca

En la rueda de prensa previa al partido de este miércoles ante el Rayo Vallecano, Simeone argumentó que la acción que llevó a la tarjeta roja no era una expulsión clara, ya que ambos jugadores estaban en el aire y no hubo presión hacia abajo, lo que representa una interpretación diferente a la del árbitro: "La jugada del otro día podía haber sido una amarilla, el árbitro interpretó roja, vale, pero la verdad que la acción con la pelota en juego, los dos en el aire de la pierna, no hubo una presión hacia abajo, pero bueno, no creo que era una expulsión clara como después terminó siendo".

Imagen VAR de la expulsión de Sorloth en el Mallorca-Atlético

Esta defensa se produce en un momento crítico para el equipo, que actualmente ocupa el duodécimo lugar en La Liga con un balance de 1 victoria, 3 empates y 1 derrota.

La necesidad de contar con jugadores clave como Sorloth es aún más apremiante, especialmente considerando su desempeño en la temporada anterior, donde anotó numerosos goles: "Nosotros confiamos mucho en Alex, la temporada pasada hizo un montón de goles, empezando el inicio, entrando en el segundo tiempo, y necesitamos su mejor versión".

Simeone enfatizó la importancia de que Sorloth ofrezca su mejor versión, sobre todo en la recta final de los partidos, y afirmó que el equipo exigirá su máximo rendimiento, tal como lo hizo en el pasado: "No nos sirve otra cosa que la mejor versión de él, y para eso lo vamos a exigir, le vamos a exigir que obviamente nos ayude, como nos ayudó el año pasado, el tiempo que sea necesario".

EFE Raíllo, en el suelo tras la acción de Sorloth en el Mallorca-Atlético

Simeone expresó confianza en Sorloth, destacando su capacidad para marcar diferencias en el campo y la necesidad de que el equipo cuente con él en su mejor forma para superar los desafíos actuales.