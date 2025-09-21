Gonzalo Miró, comentarista del Atlético en Tiempo de Juego, reacciona a la expulsión de Sorloth: "Si ves la foto de la de Mastantuono..."

El Atlético de Madrid visitó este domingo al Mallorca, en el encuentro correspondiente a la 5ª jornada en Primera División que comenzó a las 16:15h en el estadio de Son Moix.

EXPULSIÓN DE SORLOTH

En el minuto 72, el delantero noruego Alexander Sorloth que fue suplente, pero que salió en el minuto 63, vio la roja directa por una acción sobre Raíllo. En un primer momento, el colegiado Hernández Maeso le mostró la amarilla al ariete rojiblanco, pero tras revisar la jugada en el VAR, decidió expusarle.

Para Pedro Martín, experto arbitral de Tiempo de Juego, era una jugada de juego peligroso sin más. Paco González, director y presentador del programa líder de la radio deportiva española, añadió lo siguiente: "Da el balón primero. Ha ido al balón. Parece que quiero juego brusco, pero cuando no veo mala leche...".

Imagen VAR de la expulsión de Sorloth en el Mallorca-Atlético

Por otro lado, Gonzalo Miró, comentarista del Atlético de Madrid, comparó esta jugada de Sorloth con la de Mastantuono durante el Real Madrid-Espanyol: "Si tu ves la foto de Mastantuono tiene que ser roja también".

EFE Raíllo, en el suelo tras la acción de Sorloth en el Mallorca-Atlético

Marcos López, que estuvo comentando el encuentro también en Tiempo de Juego, apuntó que para él "en la vida puede ser roja": "Sorloth estira la pierna mostrando plancha, bloquea el golpeo de Raíllo y hay contacto. Tan culpable es Sorloth como Raíllo porque ninguno puede frenar".