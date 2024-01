El 'palo' de Manolo Lama a Xavi por sus palabras sobre la polémica del Bernabéu: "Vergüenza"

El Barcelona se llevó este domingo una importante a domicilio ante el Betis por 2-4 en un duelo muy complicado para los de Xavi Hernández. El choque del Benito Villamarín comenzó justo después de que acabara el polémico partido del Santiago Bernabéu entre el Real Madrid y el Almería.

Al acabar su partido, Xavi Hernández se pronunció sobre lo ocurrido en el Bernabéu y dejó unas palabras que no dejaron indiferente a nadie: "Es muy díficil ganar esta Liga". Estas declaraciones fueron analizadas durante El Tertulión de los domingos y Manolo Lama le dejó un 'recado'. Pincha en el audio que aparece a continuación para conocer la opinión de Manolo Lama sobre este asunto.

Gonzalo Miró da voz a las personas que piensan que lo del Bernabéu es un "atraco claro y manifiesto" El comentarista de Tiempo de Juego y de El Partidazo de COPE fue claro con su opinión sobre el arbitraje de Hernández Maeso y Hernández Hernández durante el Real Madrid-Almería. Javier Pascual 22 ene 2024 - 10:08

Audio

Importante victoria del Barcelona

El FC Barcelona venció (2-4) al Real Betis este domingo en la jornada 21 de LaLiga en Primera Divisiónpara no fallar en su persecución al liderato, gracias a un triplete de Ferran Torres y a una entrada triunfal de Joao Félix en los últimos minutos.

Los jugadores del Barcelona celebran la victoria ante el BetisCordon Press

El Benito Villamarín puso a prueba a un Barça que parece aún de pie a pesar de los distintos reveses que va acumulando. El juego acompañó esta vez a los de Xavi Hernández, pero los de Manuel Pellegrini empataron un 0-2 con una gran reacción en el segundo tiempo protagonizada por Isco. Al final, con la defensa de la Liga en juego, el campeón encontró a Joao Félix y de nuevo a Ferran.

Rueda de prensa de Xavi

Al término del partido, el entrenador del Barcelona atendió a los medios en la rueda de prensa postpartido y a pregunta de nuestra compañero Helena Condis habló de la polémica del Santiago Bernabéu.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

"Me quedo con las palabras de Garitano y con una reflexión que ha hecho Alfredo Relaño, es la buena, muy buen periodista además. Y las palabras de Garitano, que si hablamos nos sancionan, pero lo ha visto todo el mundo", dijo.

"Yo ya lo dije en Getafe, que va a ser muy difícil ganar esta Liga, que había cosas que no me cuadraban. A continuar trabajando, quedan 18 partidos y hasta donde nos llegue. Hay cosas que no controlamos, lo ha visto todo el mundo hoy. Me acuerdo en Getafe, el penalti, el penalti a Raphinha en Vallecas, el gol de Joao Félix en Granada que llevaríamos seis puntos más. No son excusas, son realidades", añadió.

Tertulión de los domingos

Anoche, durante el Tertulión de los domingos con Juanma Castaño, se analizó toda la polémica del Bernabéu y también se habló de las declaraciones de Xavi y fue Manolo Lama quien fue más allá.

"Las declaraciones de Xavi son una vergüenza", califó Manolo Lama durante el tiempo de opinión y además lanzó una pregunta: "¿Se puede sancionar a Xavi por esto?"

Xavi Hernández, durante el encuentro ante el BetisCordon Press

Por otro lado, Lama también se fijó en Xavi durante el transcurso del partido ante el Betis en el Benito Villamarín: "En el campo hoy, Gil Manzano le ha dicho 14 veces que se calmara, e incluso ha hecho un gesto con los brazos de 'vale ya, Xavi' y sin embargo a Garitano, no sé si le ha protestado cuatro o cinco veces...".

Canal WhatsApp de Tiempo de Juego

Si te quieres enterar de la actualidad deportiva, de los mejores momentos del programa o de las curiosidades más profundas de Tiempo de Juego, únete ya a nuestro canal de Whastapp PINCHANDO AQUÍ.

Tertulión de los domingos, en Youtube

Esta opinión de Manolo Lama fue parte del Tertulión de los domingos de anoche que puedes revivirlo en el link del vídeo que aparece a continuación y que forma parte del canal de Youtube de El Partidazo de COPE.