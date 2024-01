Mateu Lahoz analiza toda la polémica del Real Madrid - Almería: "La película entera"

Este domingo vivimos una de las mayores polémicas desde que existe el VAR en el fútbol. En el Real Madrid – Almería se produjeron tres polémicas que provocaron el gran enfado del equipo andaluz, que se había adelantado 0-2 en la primera parte y que acabó perdiendo 3-2 con un gol de Dani Carvajal en el minuto 109 de partido.

La victoria ayudaba a los de Ancelotti a recuperar un liderato que perderían poco después tras la victoria del Girona ante el Sevilla, que llevaba a los de Míchel a ser líderes, con un partido más que el Real Madrid.

Celebración del gol de la remontada de Carvajal.EFE





Las tres polémicas en el Bernabéu

El encuentro comenzó con un gol de Ramazani a los 40 segundos, aprovechando un fallo en el pase de Nacho. Justo antes del descanso, Edgar sorprendía a todos con un golazo espectacular desde la frontal del área, que llevaba a su equipo con un 0-2 al descanso.

La segunda parte comenzó con la primera polémica del partido y es cuando comenzaron todas las dudas de Hernández Maeso, que vive su primera temporada en Primera División y que era la primera vez que pitaba al Real Madrid. En el minuto 56, un centro desde la izquierda acaba con un intento de remate de Joselu que acaba con una mano de Kaiky. El árbitro iba por primera vez al VAR y acababa señalando mano del jugador del Almería. La polémica viene porque mucha gente pide falta de Joselu sobre Kaiky e, incluso, una de Rüdiger en su intento por rematar de cabeza. Bellingham marcaba la pena máxima y ponía el 1-2 en el marcador.

La Liga soccer match Real Madrid vs Almeria





En el minuto 62 llegaba otra de las polémicas. Lopy robaba un balón en el centro del campo y la jugada acababa con gol de Arribas, el canterano del Real Madrid que está siendo uno de los mejores jugadores del equipo andaluz. Hernández Maeso acababa anulando el gol tras revisar el VAR al ver una falta de Lopy sobre Bellingham. En las imágenes se ven como hay un manotazo sobre la cara del futbolista inglés.

En el minuto 68 se produjo una de las mayores polémicas del partido, cuando Vinicius aprovechaba un centro desde la banda derecha para rematar el 2-2, pero el árbitro anulaba el tanto por mano del delantero brasileño. En la revisión del VAR, Hernández Maeso daba el gol como válido después de considerar que el futbolista golpeaba el balón con el hombro y no con el brazo.

La opinión de Mateu Lahoz sobre las polémicas

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Mateu Lahoz, ex árbitro y comentarista arbitral en Tiempo de Juego y El Partidazo de COPE, habló con Juanma Castaño sobre todas estas jugadas polémicas en el Real Madrid - Almería. Sobre el penalti por mano de Kaiky, criticó que a Hernández Maeso no le enseñaran más imágenes: "El árbitro de campo debería haber visto la escena completa y solo ha visto la última parte. No podemos permitir que el árbitro vaya al VAR, que es una herramienta increíble, y se pierde todo, como la falta de Joselu. Ese contacto de Joselu con Kaiky es la que produce que esa mano esté ahí. Esa mano no debería ser punible porque tiene una razón de ser: es tocado en el aire por Joselu. No debería ser castigado con penalti. Cuando va a verla dice que hay un remate del jugador del Madrid y no es verdad. Al árbitro de campo no puedes dejarle películas a medias o solo con el final, tiene que verlo entero”.

Sobre la falta a Bellingham que provocó anular el gol a Arribas, el ex árbitro tiene pocas dudas: "Esta jugada se soluciona en 20 segundos: es falta. Cualquier acción que impacta en el rostro, es infracción. Me hubiese gustado que hubiesen invertido más tiempo en la primera polémica”.

Por último, Mateu opinó sobre si el gol de Vinicius debería haber sido anulado por mano del delantero: "Podríamos ver tomas y cada uno podría estar opinando según la toma. Querría que el árbitro hubiese visto más tomas. Si ve que es gol, hubiera dado gol y si lo anula es porque ve que es zona no punible. No desvirtuemos el fútbol porque depende la tomar, el punto de contacto parece uno y en otras, parece otro”.