Mbappé y Mastantuono se vuelven a Madrid antes de tiempo con problemas físicos

Malas noticias para el Real Madrid tras la jornada internacional de este viernes. Tanto Kylian Mbappé como Franco Mastantuono regresan a la capital de España, después de sufrir sendos problemas físicos que les obligan a dejar las concentraciones de Francia y Argentina respectivamente.

EFE Mbappé doliéndose del tobillo derecho con la Selección Francesa

En el caso de Mbappé, el delantero fue titular en el triunfo de Francia ante Azerbaiyán por 3-0, marcó un gol, dio una asistencia y se retiró con problemas en el tobillo derecho en el minuto 82 de partido. El galo había estado entre algodones buena parte de la semana después de otro golpe sufrido en la articulación en el último partido liguero contra el Villarreal.

Cuestionado durante la semana había asegurado que no había problemas entre el Real Madrid y la Selección Francesa por su presencia en la convocatoria y que estaba porque el había querido estar. Sin embargo, volvió a hacerse daño en la articulación y ya está de vuelta en Madrid. Según informa Arancha Rodríguez, deberá parar unos días y la próxima semana podrá entrenar con el grupo porque las molestias no revisten gravedad.

El otro lesionado es Franco Mastantuono. El joven abandona la selección argentina con una sobrecarga muscular y regresará a Madrid para ser observado por los médicos del club y tratarse con los fisioterapeutas. Se descarta también cualquier tipo de gravedad.