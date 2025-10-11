El palo de una antigua perla del Barcelona a Hansi Flick: "La única vez que hablé con él..."

Marc Guiu era una de las grandes promesas de la cantera del Barcelona. Debutó con el primer equipo con apenas 17 años a las órdenes de Xavi Hernández y marcó en su primer partido de LaLiga en octubre del 2023. Meses después, apenas cumplidos los 18 ponía rumbo al Chelsea por 6 millones de euros en una decisión que sorprendió a muchos.

Su primer año en Londres no fue fácil. Jugó 17 partidos y marcó 6 goles, todos ellos en la Conference League. Esta temporada iba a salir cedido al Sunderland, pero tras la marcha de Nico Jackson al Bayern, el Chelsea lo recuperó y tampoco está jugando mucho. Ahora, en este parón de selecciones ha concedido una entrevista a TV3 en la que habla de su marcha del Barcelona y lanza un mensaje a Flick

EFE Marc Guiu celebra su gol ante el Athletic en su debut en Primera División

"Sinceramente, igual podía haber jugador un poco más, pero el club ya se veía que tenía otros proyectos. Estaba Lewandowski y acababa de fichar a Vitor Roque. Estaba claro que no tenía sitio allí. La única vez que hablé con Hansi Flick recuerdo que fue en el play off y me dijo que me fuera muy bien. La verdad es que me hubiera gustado que el entrenador me llamara, pero no fue así. Al final entendí que la situación no era buena para mí y decidí marcharme", aseguraba.