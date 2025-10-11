El Mundial de 2034 podría jugarse en... 2035

Esta semana se ha celebrado en Roma la Asamblea de la ECF con la presencia de Gianni Infantino, presidente de la FIFA. En el encuentro, este planteó la posibilidad de cambiar de fechas los Mundiales a partir del años 2030, como ya se hizo con el de Qatar 2022 que se jugó en noviembre y diciembre y no en el verano, como viene siendo tradición, para evitar el calor.

EFE Argentina conquistó en 2022 su tercer Mundial de la mano de Leo Messi.

"Parece bastante obvio para el Mundial, pero no se puede jugar en algunos lugares en verano, así que podríamos tener que cambiar el calendario. La reflexión es general. Incluso jugar en algunos países europeos en julio es muy caluroso, así que quizás debamos reflexionar sobre esto. Hay algunas formas de optimizar el calendario, pero lo estamos discutiendo y veremos cuándo llegamos a una conclusión. Solo tenemos que tener la mente abierta", afirmó Infantino.

Esa medida de 2022 provocó un debate bastante importante y obligó a detener las ligas nacionales en buen parte del mundo en mitad de temporada. Sin embargo, el torneo lució muy bien con los jugadores frescos y la experiencia fue muy satisfactoria. Se esperaba que esta fuera una excepción, pero con Arabia Saudí como sede en el horizonte para 2034, podría tener que repetirse la experiencia de un Mundial en otoño o invierno porque en verano allí es casi imposible hacerlo.

Aún no se han anunciado las fechas oficiales del torneo, pero todos esperan que sea a finales de 2034 por el problema del excesivo calor en el país árabe. Sin embargo, hay un problema y grande. Ese año el Ramadán, el mes sagrado de ayuno y oración para los musulmanes va desde el sábado 11 de noviembre hasta el domingo 10 de diciembre. Arabia Saudí es un país en el que esta religión es mayoritaria por lo que el Mundial no podría jugarse en esas fechas y después llega la Navidad. Una de las soluciones más factibles sería disputarlo a partir de enero del 2035, aunque rompiera una tradición centenaria de jugar siempre en años pares. Al menos así lo asegura The Athletic.