Mastantuono, con problemas físicos, no jugará los amistosos con Argentina

Argentina, tras lograr la clasificación para el Mundial 2026, jugaba dos amistosos en Estados Unidos contra Venezuela y Puerto Rico. Unos encuentros que sirven a Lionel Scaloni para empezar a preparar la cita del próximo verano que tendrá lugar en Canadá, México y Estados Unidos.

El seleccionador albiceleste citó a 28 jugadores para ambos choques. Y a pocas horas de enfrentarse a 'La Vinotinto', el combinado argentino ha anunciado la baja de última hora de Franco Mastantuono en un escueto comunicado.

El futbolista del Real Madrid sufre una sobrecarga muscular en el muslo izquierdo. Molestias que no le permitirán jugar en la madrugada de este viernes ni tampoco el próximo martes a la espera de las pertinentes pruebas médicas que determinen si Mastantuono está lesionado.