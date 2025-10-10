Mbappé, contra Azerbaiyán: Un gol, una asistencia y ¿lesión?

La selección francesa disputaba contra Azerbaiyán (3-0) el tercer partido del grupo D de cara a la clasificación para el Mundial de 2026. El equipo galo muy superior durante todo el partido ha tenido como protagonista positivo al mismo jugador Kylian Mbappé.

El delantero del Real Madrid llegaba tocado del tobillo derecho tras sufrir un esguince leve en el último partido de LaLiga frente al Villarreal. Los servicios médicos del club blanco y de la selección francesa tomaron la decisión de que el 10 podía disputar los partidos sin problemas. Durante la semana de concentración se ausento de los entrenamientos, pero a la hora de la verdad, Deschamps no ha dudado en alinear en el once a 'la Tortuga'.

EFE Mbappé agachado con gesto de dolor

El partido marchaba muy bien para Mbappé, un gol al final de la primera mitad para abrir el marcador y una asistencia a Rabiot e los 70 minutos de partido. La cosa se torció cuando llegó el minuto 83. Mbappé se fue al suelo y pidió el cambio mientras se agarraba ese tobillo derecho, el mismo que le hizo estar en duda a la hora de entrar en la convocatoria del país galo. El partido termino con un resultado de 3-0.

Ahora hay que esperar a las pruebas médicas y ver si el atacante estaría disponible para la siguiente cita de Francia el próximo lunes 13 de octubre ante Islandia.

alemania y bélgica

El resto de la jornada internacional del viernes tenía como partidos destacados los encuentros de Alemania frente a Luxemburgo y de Bélgica contra Macedonia del Norte, en un duelo directo por la primera plaza que da acceso directo al Mundial de 2026.

Los alemanes resolvieron fácil su encuentro,4-0 con goles de Raum, doblete de Kimmich y otro de Gnabry. Un resultado, que unida a la derrota de Eslovaquia frente a Irlanda del Norte deja al equipo de Naggelsman líder del grupo A.

EFE La selección alemana festeja su triunfo frente a Luxemburgo

La Bélgica de Courtois no fue capaz de pasar del empate sin goles frente a Macedonia del Norte que sigue liderando el grupo J, eso sí con un partido más que Bélgica que podría ponerse líder en caso de ganar el encuentro pendiente contra Gales a domicilio.