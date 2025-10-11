La jugada más odiada de la NFL puede tener sus días contados: Los Eagles han cabreado a todos al usarla cuatro veces seguidas

El tush push es la jugada más odiada por muchos seguidores y jugadores de la NFL que la consideran algo más propio del rugby que del fútbol americano. Una especie de melé en la que el portador del balón pasa por encima de sus compañeros para conseguir ganar una distancia corta. Suele utilizarse en jugadas muy cortas de apenas una o dos yardas por su gran éxito y la dificultad para defenderla.

Característica de los Philadelphia Eagles, los vigentes campeones de la NFL, lleva años en el disparadero y el pasado verano estuvo muy cerca de prohibirse. Se necesitaban 24 votos para hacerlo y se lograron 22. Una situación que puede cambiar en la próxima postemporada y más después de lo ocurrido este jueves en Nueva York en el encuentro de la Semana 6 entre los Giants y los Eagles.

Y es que los de Philadelphia la utilizaron hasta cuatro veces seguidas en el segundo cuarto. La primera vez fue en un 3&1 a escasa yardas de la zona de anotación. No lo consiguieron y se jugaron un 4&pulgadas. A continuación, la utilizaron para un 1&goal y un 2&goal, que fue cuando lograron el touchdown definitivo a cargo de Jalen Hurts.

Ese touchdown pudo haber sido la palada que entierre definitivamente al tush push. Las reacciones y críticas no se hicieron esperar entre aficionados y rivales. Micah Parsons, una de las estrellas de los Cowboys de Dallas llegó a asegurar que eso no era fútbol y desde la propia NFL no gustó nada lo ocurrido porque consideran que se ha dañado la imagen de la competición.

Y es que encima es una jugada peligrosa, con gran riesgo de lesiones y nada fácil de arbitrar. Las repeticiones de video siguen mostrando al equipo ofensivo cometiendo infracciones constantes ya que salen antes de tiempo, pero los árbitros o no las ven o no las cobran: “Los Eagles anotaron un touchdown tras cuatro ejecuciones seguidas de su jugada característica, y hay más evidencia de linieros saliendo antes del tiempo permitido, sin que los oficiales lo notaran”, escribió al respecto el periodista Nick Florio.