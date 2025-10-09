Mbappé explica cómo es su relación con Vinicius: "Cuando tenga un problema grave, que espero que no pase, se lo diré"

Autor del mejor inicio de temporada de toda su carrera, tanto en el Real Madrid como en la selección francesa, el delantero Kylian Mbappé aseguró este jueves que responde a una buena preparación en la que ha puesto "todos los ingredientes" para completar un buen año.

"He podido descansar, he tenido vacaciones, he puesto todos los ingredientes para empezar bien. Pero estamos solo en el principio y la temporada va a ser muy larga", aseguró el jugador en la concentración de la selección francesa, que este viernes se mide a Azerbaiyán en la fase de clasificación para el Mundial de 2026.

Autor de 16 goles en lo que va de campaña, 9 en Liga, 5 en la Liga de Campeones y 2 con la selección, el delantero aseguró que con el Madrid el inicio de temporada es bueno porque los jugadores empiezan "a entender lo que quiere el entrenador". "He marcado goles, algo que siempre he hecho, pero creo que me adapto mejor al juego, en mejores condiciones, aunque todavía puedo mejorar", afirmó.

"La carrera de un jugador está sujeta a circunstancias. Me he adaptado bien a Madrid, estoy más tranquilo allí. No es un ataque a Francia, pero es más tranquilo que París. He puesto la cabeza y los pies en su sitio. Pero solo estamos en octubre, todavía queda mucho que mostrar", comentó.

Mbappé descartó cualquier polémica entre el Madrid y la selección con respecto a sus problemas físicos, en contra de lo que sucede con el PSG: "Tuvimos una comunicación muy clara con el Madrid, no ha habido problemas con mi lesión, el club es comprensivo, quería venir y se lo dije a Xabi Alonso. No ha habido ningún problema".

EFE Mbappé celebra con Vinicius el 1-1 del Real Madrid contra el Atlético.

El jugador también envió algún dardo a su anterior club, el PSG, que acudió a ver el pasado fin de semana contra el Lille, donde juega su hermano Ethan, cuyo gol celebró de forma muy visible, algo que dio la vuelta a las redes sociales. "En un principio no quería ir, pero mi hermano me lo pidió. Era un gran partido contra el mejor equipo de Francia, incluso de Europa actualmente. No debía ser muy expresivo contra el PSG, pero estaba muy contento por él", comentó.

su relación con vinicius

El delantero del Real Madrid confesó que su relación con su compañero Vinícius Júnior es "muy buena", incluso "mejor este año", porque se conocen "mucho más", y defendió que "cuando tenga un problema grave" con el brasileño, se lo dirá.

"Dos jugadores famosos en el mismo equipo vende mucho papel, pero tengo una muy buena relación con Vinícius, muchísimo mejor este año porque nos conocemos mucho más. Es un grandísimo jugador y una buenísima persona", expresó el atacante en un avance publicado este jueves de su entrevista a Movistar+ junto a Jorge Valdano que se emitirá íntegra este domingo.

Mbappé ve "normal" que se hable de ellos, aunque insistió en que tanto el brasileño como el francés tienen "el mismo objetivo: ayudar al Real Madrid a ganar títulos". "Y si queremos ganar títulos tenemos que estar los dos en nuestra mejor versión y ayudar a todo el equipo", comentó. "Lo normalizo porque cuando tenga un problema grave, que espero que no pase, se lo diré, la gente lo escuchará, pero esto no es grave", concluyó el delantero francés respecto a su relación con Vinícius Júnior en el Real Madrid.