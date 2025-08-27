LaLiga visita el Johan Cruyff por si el Barça tiene que jugar allí contra el Valencia

El sábado 13 o el domingo 14 de septiembre, el Barcelona debutará como local esta temporada. La fecha depende del sorteo de Champions que tendrá lugar este jueves y el escenario del partido aún está en en el aire. Lo único claro es el rival: el Valencia de Carlos Corberán.

Según ha podido saber Helena Condis, este miércoles se han pasado por el Estadio Johan Cruyff miembros de la Liga para visitar e inspeccionar las instalaciones. El club ha solicitado que se valore si se puede jugar allí el encuentro ante el Valencia, correspondiente a la cuarta jornada de LaLiga, en caso de que el Camp Nou no esté disponible.

COPE Así está el Camp Nou a día 21 de agosto de 2025.

Y es que después de que el organismo no permitiera el cambio de orden en los partidos y negara al Barça la posibilidad de jugar primero en Mestalla, el club ha tenido que ponerse manos a la obra. La opción de Montjuic está descartada por un concierto de Post Malone. El Camp Nou todavía no tiene la licencia de ocupación y Montilivi no termina de convencer.

Es por ello, que emisarios de LaLiga han visitado el Johan Cruyff al que podrían dar el OK. Eso sí, si el Barça quiere jugar en su Ciudad Deportiva debe avisar con tiempo porque el tiempo se echa encima, hay que homologar el estadio y habría que colocar todas la tecnología necesaria para hacer uso del VAR. El problema principal estaría en el aforo ya que solo hay disponibles 6.000 localidades.

Tiempo de Juego en el estadio de Montjuic

Además, este jueves 28 de agosto finaliza el plazo para que el club comunique a la UEFA dónde va a jugar sus partidos como local de la fase de grupos de la Liga de Campeones. El club ya se garantizó poder hacerlo en Montjuic si no es capaz de terminar a tiempo las obras del Camp Nou.