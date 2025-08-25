LaLiga no invertirá el orden del calendario para que el Barça-Valencia se juegue primero en Mestalla

Continúa el debate en relación al estreno del FC Barcelona como local en esta temporada. Después de jugar las tres primeras jornadas como visitante debido a las obras en el Camp Nou, el equipo de Hansi Flick tiene previsto su debut como local ante el Valencia en el fin de semana del 14-15 de septiembre. Todavía sin fecha fija a la espera de conocer el sorteo de la Liga de Campeones.

Tal y como ha podido conocer Deportes COPE, el Barça aún no ha comunicado un estadio alternativo ya que ese fin de semana, Montjuic alberga un concierto y por tanto no puede jugar allí el partido ante el conjunto valencianista.

Para jugar el encuentro, tiene que ser un estadio homologado. El estadio donde juega el filial, y donde ya jugaron el Trofeo Joan Gamper ante el Como, el Johan Cruyff, podría ser una opción, pero tendrían que comunicarlo con antelación para que de tiempo a montarlo. La otra alternativa parece Montilivi, el estadio del Girona.

Lo que está claro, y tal como ha informado Isaac Fouto, es que LaLiga no va a cambiar el orden de los partidos para que se juegue primero en Mestalla porque está prohibido cambiar el orden de los partidos en el calendario

champions

La UEFA ha aceptado la petición extraoficial del FC Barcelona de jugar la primera jornada de la fase liga de la Liga de Campeones como visitante, según avanzó el programa 'Tot Costa' de Catalunya Radio y pudo confirmar la Cadena COPE.

Esta decisión permitirá al club azulgrana ganar tiempo para tener listo el estadio en el que dispute los partidos como local, ya que cabe recordar que todos los partidos como local de la primera fase se tienen que jugar en el mismo estadio y no se puede cambiar de sede en mitad de la misma.