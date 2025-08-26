El Barça puede jugar en un estadio de 6.000 aficionados LaLiga y Joseba Larrañaga dice lo que todos los culés piensan: "¿Y los socios?"

Continúa el debate sobre el estreno del FC Barcelona como local en esta temporada. Tras disputar las tres primeras jornadas a domicilio por las obras en el Camp Nou, el equipo de Hansi Flick tiene previsto su debut en casa ante el Valencia el fin de semana del 13-14 de septiembre, aunque todavía sin fecha fija a la espera del sorteo de la Liga de Campeones.

Laliga no invertira el orden del calendario

Para ese encuentro será necesario un estadio homologado. El Johan Cruyff, donde juega el filial y donde ya se disputó el Trofeo Joan Gamper frente al Como, es una de las opciones, aunque debería comunicarse con antelación para preparar la infraestructura. La otra alternativa es Montilivi, el estadio del Girona, que inicialmente parecía la idea principal, como informó Helena Condis en COPE.

la opinión de isaac fouto y joseba larrañaga

Lo que sí está claro, según explicó Isaac Fouto en El Partidazo de COPE, es que LaLiga no invertirá el orden del calendario, por lo que el Barça-Valencia no se jugará en Mestalla. “Se barajan dos escenarios: uno Montilivi, en Girona, que ahora nos contará Elena pero parece que esa opción se cae, y la otra muy real que me han dado esta mañana en LaLiga era el estadio Johan Cruyff”, apuntó Fouto.

(EPA) EFE Los jugadores del FC Barcelona posan con la Copa tras el encuentro correspondiente a la 60.ª edición del Trofeo Joan Gamper que FC Barcelona y Como 1907 jugaron este domingo en el estadio Johan Cruyff de la localidad barcelonesa de Sant Joan Despi.

El periodista también señaló las limitaciones del Johan Cruyff: su capacidad de 6.000 espectadores y la falta de homologación para el VAR. No obstante, aseguró que habría margen para adaptarlo: “Si el Barça lo comunica con tiempo prudente, se instala el VAR, se ponen las cámaras y todo lo necesario, y se puede jugar allí”.

A esta reflexión se sumó Joseba Larrañaga, quien planteó otro problema añadido: “Johan Cruyff, 6.000 espectadores para la masa social que tiene el Barça, bueno, no la masa social, los socios que tiene… Es difícil de pensar, pero vamos a ver”.