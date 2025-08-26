La reflexión de Dani Senabre sobre la posibilidad de que el Barcelona juegue en el estadio del Espanyol: "Antes, en el Bernabéu"

El Barcelona sigue sin saber dónde va a poder disputar el primer partido de la temporada en su casa. Después de que la liga le diera permiso a jugar las tres primeras jornadas de visitante, por las obras del Camp Nou, los de Hansi Flick tienen previsto su debutar ante el Valencia en el fin de semana de 14 y 15 de septiembre.

COPE Así está el Camp Nou a día 21 de agosto de 2025.

Tal y como ha podido conocer Deportes COPE, el Barça aún no ha comunicado un estadio alternativo ya que ese fin de semana, Montjuic alberga un concierto y por tanto no puede jugar allí el partido ante el conjunto valencianista.

las alternativas

Por eso, hay que tener un estadio alternativo por si el Camp Nou no recibe el certificado final de obra. Una de las opciones que se están barajando es jugar en el Johan Cruyff, aunque, eso sí, es una decisión que no se puede tomar de un día para otro y hay que avisarlo a LaLiga con antelación para poder hacer los cambios necesarios para jugar un partido de Primera División.

La otra alternativa parece Montiliv i , el estadio del Girona, y que podría ser la idea principal del conjunto blaugrana como ya informó la pasada Helena Condis en COPE. Lo que está claro es que el Barcelona no va a pedir al Espanyol poder usar su campo.

la reflexión de dani senabre

De ahí que Joseba Larrañaga preguntara en El Partidazo de COPE: “¿No hay ninguna minimísima oportunidad de que jueguen allí?”

Una pregunta que Dani Senabre no tardó en responder: "Si tienes memoria, tienes también de memoria a corto plazo y puedes ver cómo están las relaciones entre el Barça y el Espanyol. No especialmente a nivel institucional. Digo lo que sucedió cuando el Barça ganó una liga en Cornellá".

"Los dos clubes no van a ir de la mano. El Espanyol no le va a hacer un favor al Barça. El Barça le acaba de fichar al portero titular y se montó un pollo tremendo. Antes juegan en el salón de la casa de Laporta. Antes juegan en el Bernabéu", finalizó.

