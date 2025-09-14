COPE
Kwiatkowski responsabiliza a la UCI de la cancelación del final de la Vuelta: "No se puede fingir que no pasa nada"

La organización de la carrera se vio obligada a suspender la última etapa a 60 kilómetros de la meta por las manifestaciones propalestinas.

EFE

Los manifestantes propalestinos cortan el recorrido de los ciclistas en el Paseo del Prado.

Javier Pastor

Publicado el - Actualizado

2 min lectura

La organización de la Vuelta Ciclista a España 2025 dio por cancelada este domingo su 21ª y última etapa por las protestas propalestinas durante el recorrido previsto por el centro de Madrid y cuando faltaban menos de 60 kilómetros para la llegada a la meta situada en Cibeles.

Los agentes desplegados por el recorrido se vieron obligados a realizar cargas policiales ante el lanzamiento de vallas de contención y botellas en la meta de la etapa final a su paso por la capital provocando el caos. Los ciclistas, finalmente, pudieron regresar a los autobuses de sus equipos y a los hoteles pero casi ninguno ha hecho declaraciones sobre todo lo ocurrido, con la excepción de Kwiatkoski.

El ciclista del INEOS escribió una extenso tenso en sus redes sociales y responsabilizó a la UCI por "fingir que no pasa nada". "Si la UCI y los organismos responsables no pudieron tomar las decisiones correctas con la suficiente antelación, a largo plazo será muy perjudicial para el ciclismo que los manifestantes consiguieran lo que querían. No se puede simplemente fingir que no pasa nada", empezaba asegurando Kwiatkoski en su texto.

Y añadía: "De ahora en adelante, está claro para todos que una carrera ciclista puede usarse como un escenario efectivo para protestas, y la próxima vez solo empeorará, porque alguien lo permitió y miró hacia otro lado"

El ciclista polaco también lamentó que los aficionados no pudieran disfrutar del evento y comentó: "Es una pena para los aficionados que vinieron a ver un gran evento. Personalmente, hubiera preferido saber de antemano que la carrera se cancelaba en lugar de creer que todo iba a salir bien".

Y cerró su mensaje dando las gracias a su equipo. "Nos vemos pronto en la carretera, aficionados al ciclismo. Gracias Equipo y chapó para los ganadores de La Vuelta", sentenció.

