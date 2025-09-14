Dos detenidos y 22 policías heridos por el lanzamiento de vallas y objetos, balance de los disturbios en la Vuelta en Madrid

Un total de 22 policías nacionales han resultado heridos con contusiones de diversa consideración por el lanzamiento de vallas y objetos en los incidentes violentos registrados esta tarde en la capital por las protestas propalestinas en el final de La Vuelta Ciclista, en las que dos personas han sido detenidas.

Fuentes policiales han indicado que estos dos arrestados son por desórdenes públicos durante los tensos momentos que se han vivido a partir de las seis y media de la tarde en diferentes puntos del centro de Madrid.

Las distintas manifestaciones propalestinas en protesta por la ofensiva israelí en Gaza que se han desarrollado esta tarde han obligado a suspender la última etapa de la Vuelta Ciclista a España, que tenía previsto acabar en Cibeles.