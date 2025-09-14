Vingegaard, ganador de una Vuelta a España que no pudo terminar su última etapa en Madrid por las protestas

MADRID, 14/09/2025.- El líder de la general, el danés Jonas Vingegaard (c), el segundo clasificado, el portugués Joao Almeida (i), y el tercero, Tom Pidcock (dd), durante la última etapa de la Vuelta a España que se disputa entre las localidades madrileñas de Alalpardo y Madrid, con un recorrido 103,6 Km, este domingo.- EFE/Javier Lizón

La 80 edición de la Vuelta a España ha finalizado este domingo de manera abrupta a unos 57 kilómetros de la meta debido a los disturbios que se han producido en varias calles del centro de Madrid, donde los manifestantes propalestinos han ocupado las calzadas y han protagonizado enfrentamientos con la Policía. Vingegaard es el campeón de La Vuelta a España.