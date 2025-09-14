vuelta a españa
Vingegaard, ganador de una Vuelta a España que no pudo terminar su última etapa en Madrid por las protestas
Vingegaard ganó La Vuelta después de las protestas de la última etapa que obligaron a cortar el recorrido cuando entraba en el centro de Madrid.
La 80 edición de la Vuelta a España ha finalizado este domingo de manera abrupta a unos 57 kilómetros de la meta debido a los disturbios que se han producido en varias calles del centro de Madrid, donde los manifestantes propalestinos han ocupado las calzadas y han protagonizado enfrentamientos con la Policía. Vingegaard es el campeón de La Vuelta a España.
