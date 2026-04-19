Gonzalo Miró estalla contra el arbitraje tras el polémico penalti de Musso a Guedes: "Han creado la palabra 'residual' para pitar cuando les da la gana"

La Real Sociedad se llevó la Copa del Rey en los penaltis ante el Atlético de Madrid. Un partido que acabó 2-2 y que se decidió en la muerte súbita. Una final con nervios, tensión, buen fútbol y, cómo no, polémica arbitral por un penalti de Musso a Guedes. Una salida a despejar un balón en la que el portero rojiblanco impactó contra el portugués y que Alberola Rojas castigo señalando el punto fatídico.

En este sentido, Gonzalo Miró ha vuelto a mostrar su indignación con el criterio arbitral en el fútbol español. Durante su intervención en 'Tiempo de Juego', el colaborador ha criticado la falta de coherencia en la señalización de los penaltis, comparando jugadas similares que reciben un trato completamente distinto por parte de los colegiados: "A mí con esta jugada me empezó a pasar lo mismo que con las manos".

Captura Fragmento de la jugada en la que Musso golpea a Guedes y que acabó en penalti.

Un criterio que cambia cada tres meses

El debate se centró en la comparación de esta acción de Musso con Guedes con una reciente: el polémico no penalti de Carvajal a Llorente en el derbi. Miró recordó la explicación que se dio entonces: "Llorente ya había rematado y no había posibilidad de rechace, y el balón ya se había ido fuera". Sin embargo, ante una jugada actual con las mismas características, sí se ha señalado la pena máxima. "Que la de Carvajal a Llorente esté bien pitada y no se pite penalti, y esta esté bien pitada, pitándose penalti, esto no puede ser", sentenció.

Alfredo Relaño lamentó que el criterio sea tan volátil y que las normas no sean claras para todos. "Yo quiero que alguien me explique", reclamó, añadiendo con ironía que parece que "la última vez que se reúnen deciden no sé qué cosa y cambian los 3 meses siguientes". Para él, es inaceptable que una misma situación sea interpretada de formas opuestas dependiendo del momento.

Captura Jugada polémica entre Carvajal y Llorente, en el Real Madrid-Atlético

El problema de lo 'residual' y lo 'temerario'

El colaborador arbitral de 'Tiempo de Juego', Pedro Martín, fue más allá y denunció la invención de términos para justificar decisiones arbitrarias. "Han creado una palabra que es residual para cuando les da la gana, la pitan, cuando no, no", criticó duramente. A su juicio, este tipo de conceptos, como también el de "temerario", abren la puerta a cualquier tipo de interpretación. "Por temerario entra cualquier cosa", afirmó.

Han creado una palabra que es residual para cuando les da la gana, la pitan, cuando no, no" Gonzalo Miró Comentarista de la Cadena COPE

Puso como ejemplo una jugada ocurrida hace dos semanas en un Alavés-Osasuna, donde se pitó penalti por un pisotón involuntario de un jugador rojillo a uno del Alavés cuando el balón ya estaba fuera. La violencia de la acción también puede influir en la decisión del colegiado, pero cree que se ha perdido el norte en la aplicación de la norma.

Finalmente, Pedro Martín expuso su visión sobre cómo deberían juzgarse estas acciones polémicas para evitar tanta confusión. "Yo lo que pienso siempre es que esas jugadas, salvo que sea una salvajada, no las pites, porque es cosa de juego", concluyó. Una reflexión que busca devolver el sentido común al fútbol y reducir las polémicas arbitrales.

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